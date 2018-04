Paris Hilton e Nicole Richie/ Reunion delle ex migliori amiche alla Fashion Los Angeles Awards

Paris Hilton e Nicole Richie: le due ex migliori amiche si mostrano nuovamente insieme ai media americani in occasione della Fashion Los Angeles Awards.

10 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Paris Hilton e Nicole Richie

Paris Hilton e Nicole Richie di nuovo insieme. Undici anni dopo la fine del reality The Simple Life di cui entrambe sono state protagoniste, le due ex migliori amiche si sono incontrate, domenica scorsa, in occasione della quarta edizione della Fashion Los Angeles Awards. Entrambe erano presenti e, secondo quanto riferisce E!, la reunion tra Paris e Nicole sarebbe durata pochi minuti durante i quali, le due si sarebbero scambiate un abbraccio e qualche chiacchiera. L’argomento della conversazione è ancora segreto, ma pare che tra le due ci siano stati dei sorrisi amichevoli. Dopo essersi salutate, Paris Hilton e Nicole Richie hanno preso posto per assistere all’evento senza incontrarsi più. La reunion tra la Hilton e la Richie ha fatto subito il giro del mondo dal momento che, le due, sembravano aver rotto ogni rapporto. Torneranno ad essere amiche a tempo pieno?

PARIS HILTON E NICOLE RICHIE, IL MOTIVO DELLA FINE DELL’AMICIZIA

Paris Hilton e Nicole Richie sono state amiche per diverso tempo. L’amicizia tra le due, però, sarebbe finita a causa di un colpo basso della Richie. Secondo i rumors che circolarono all’epoca della rottura del rapporto tra le due, infatti, Nicole Richie, avrebbe mostrato ad alcuni amici, nel corso di una festa, un video a luci rosse della Hilton. Prima della reunion di Los Angeles, però, già nel 2015, tra le due c’erano stati segnali di avvicinamento. In occasione del 35esimo compleanno della Richie, infatti, la Hilton le fece gli auguri via Twitter. “Buon compleanno @NicoleRichie! Abbiamo così tanti ricordi speciali da quando siamo ragazze! Ti mando tanto amore, felicità e auguri per questo giorno! Con affetto, Paris (sic)”. Notizia di oggi, invece, è l’incontro all’evento mondano di Los Angeles che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo rapporto.

