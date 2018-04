QUEL MALEDETTO COLPO AL RIO GRANDE EXPRESS/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 10 aprile 2018)

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: John Wayne e Taylor Christopher, alla regia Bart Kennedy. Il dettaglio.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

JOHN WAYNE E TAYLOR CHRISTOPHER NEL CAST

Il film Quel maledetto colpo al Rio Grande Express va in onda su Rete 4 oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 16,45. Una pellicola western che è stata diretta da Bart Kennedy nel 1973 e vede protagonisti John Wayne, Taylor Christopher, George Bobby Vinton e Ricardo Montalban. Gli attori presenti nel cast di Quel maledetto colpo al Rio Grande Express non avevano mai collaborato l'uno accanto all'altro ma John Wayne ha preso parte a diverse pellicole dirette da Bart Kennedy come Carovana di fuoco. Il regista oltre aver diretto la pellicola ne ha anche curato la sceneggiatura assieme al figlio di John Wayne, Michael Wayne. Le musiche sono state curate da Dominic Frontiere, musicista americano che ha composto le musiche di film come Professione pericolo, Ispettore Brannigan la morte segue la tua ombra, La corsa più pazza del mondo e Una strana coppia di sbirri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUEL MALEDETTO COLPO A RIO GRANDE EXPRESS, LA TRAMA DEL FILM

Un criminale noto come Matt Lowe perde tragicamente la vita dopo aver portato a termine un colpo milionario. Nascosta la refurtiva rappresentata da un ingente quantitativo d'oro sottratto al Rio Grande Express, l'uomo viene misteriosamente ucciso. A distanza di poco tempo dalla sua scomparsa una donna il cui nome in realtà è Lilly, finge di essere di Linda, la moglie di Matt. Il suo scopo è quello di trovare l'oro per riconsegnare l'intera refurtiva alla Rio Grande Express. Ingaggia così un gruppo di mercenari pronti ad aiutarla con la promessa di ottenere in cambio una lauta ricompensa ad operazione conclusa. Ma il gruppo guidato da Belinda non è l'unico essere sulle tracce dell'oro nascosto da Matt. Gli uomini della banda guidata dal criminale ucciso poco tempo prima, sono Infatti intenzionati a recuperare la refurtiva della rapina. Lilly, in realtà, è una prostituta che si trovava proprio in compagnia di Matt nel giorno in cui l'uomo è stato ucciso.

