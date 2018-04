QUESTO NOSTRO AMORE 80, 3/ Anna sposerà Ettore? Anticipazioni del 10 aprile 2018

Questo nostro amore 80, anticipazioni del 10 aprile 2018, in prima Tv su Rai 1. Benedetta riceve un'altra offerta da Fabrizio, mentre Ettore chiede la mano di Anna.

Questo nostro amore 80, in prima Tv assoluta su Rai 1

QUESTO NOSTRO AMORE 80, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 10 aprile 2018, andrà in onda la terza puntata della fiction Questo nostro amore 80, in prima Tv assoluta. Sarà composta dal quinto e sesto episodio, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver stravolto la famiglia con il suo ritorno, Vittorio cambia ancora una volta le carte in tavola ed annuncia di voler rimanere a Torino. Anna non riesce a digerire la notizia, mentre Ettore le fa delle pressioni per convincerla ad unirsi a lui per un viaggio a Boston. Vittorio in seguito inizia a cercare una casa in cui vivere e trova un appartamento nella stessa palazzina delle figlie. Benedetta invece riceve una proposta dubbiosa da Alba, per via di qualche scatto da fare al suo show e che alla fine accetta. Quella sera l'amica le presenta Fabrizio Acciai un fotografo che ha una sua agenzia e che è in cerca di talenti. Affascinato dalla sua bravura, propone a Benedetta di unirsi a lui per uno shooting a Milano. La ragazza però decide di parlarne prima con Bernardo, anche se partecipare alla settimana della moda è un'opportunità irripetibile. Il marito di contro non comprende perché Benedetta cerchi un altro lavoro, dato che hanno scelto di comune accordo di dedicarsi al casale. La ragazza decide quindi di rifiutare. Nel frattempo, Teresa continua a diventare importante in azienda grazie al suo lavoro con Marchisio e questo non fa che provocare una forte gelosia in Salvatore. Quando l'ingegnere subisce un attentato, Teresa lo sostituisce quasi del tutto.

I due assalitori che lo hanno preso di mira non erano riconoscibili, ma Marchisio è sicuro di aver visto un braccialetto al polso di uno degli aggressori. In seguito, Fortunato partecipa ad una protesta studentesca contro le forze dell'ordine, un evento che gli dà la possibilità di conoscere la giovane Caterina. La ragazza riesce subito a colpirlo, anche se è chiaro che abbiano due personalità del tutto diverse. Convinto di piacerle a sua volta, accetta un invito a cena che si rivela in realtà un'uscita con altri amici. Caterina si accorge inoltre nel corso della serata di aver perso un braccialetto a cui tiene molto. Intanto, Domenico continua a cercare lavoro presso le emittenti locali e partecipa ad un provino, che finisce tuttavia con delle avances fastidiose da parte del produttore. Dopo aver fatto di tutto per riavvicinarsi a Teresa, Salvatore decide che è arrivato il momento di rimettersi in gioco dal punto di vista professionale e rivela a Vittorio una sua idea per il prossimo business: i bunker anti-atomici. L'amico riesce alla fine a rimanere coinvolto nell'impresa e noleggia un camper con cui raggiungere la Svizzera con la famiglia. Benedetta invece vive una delusione al lavoro che infine la spinge ad accettare l'offerta di Fabrizio.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 5

Dopo aver deciso di partire per la Svizzera, Salvatore e Vittorio coinvolgono la famiglia nel lungo viaggio. Durante il tragitto tuttavia i due si ritroveranno a vivere un'avventura improbabile con qualche colpo di scena non del tutto gradito. Nel frattempo, Anna ha devastato le speranze di Vittorio con la sua imminente partenza con Ettore e si prepara a dare un altro duro colpo all'ex compagno. Il terapeuta infatti ha chiesto alla donna di sposarlo ed Anna ha deciso di accettare la sua proposta. Vittorio ovviamente non potrà fare a meno che ripromettersi di aumentare le azioni per riconquistarla in via definitiva.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 6

Benedetta ha ormai trovato il suo ambiente ideale nel mondo della fotografia, grazie al supporto di Fabrizio. Il fotografo le propone inoltre un altro viaggio insieme per motivi professionali, che questa volta li porterà fino a Londra. Ancora una volta la ragazza deve affrontare Bernardo e le sue ostilità, finendo solo per vivere un altro scontro verbale. Per Benedetta tuttavia la fotografia è troppo importante per rinunciare alla sua passione. Nel frattempo, Marchisio riesce finalmente ad essere dimesso dall'ospedale e decide di fare un regalo a Teresa per ringraziarla del suo impegno. Come reagirà Salvatore?

