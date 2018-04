ROSANNA VAUDETTI/ Il ritorno in tv della Signorina Buonasera Rai (Ieri oggi italiani)

Rosanna Vaudetti torna oggi in televisione come ospite della puntata di Ieri oggi italiani. Si tratta di un personaggio storico per la tv italiana e la Rai

10 aprile 2018 Bruno Zampetti

Rosanna Vaudetti

ROSANNA VAUDETTI, LA SORPRESA DI COMPLEANNO

Rosanna Vaudetti torna oggi in televisione come ospite della puntata di Ieri oggi italiani. Si tratta di un personaggio storico per la tv italiana, dato che è stata la prima persona ad andare in onda sulla televisione a colori e anche il primo volto a essere trasmesso su Rai 2. È stata una delle annunciatrici della televisione pubblica e molti ricordi degli italiani sono legati a lei. Che continua ancora tra l’altro a lavorare. Insieme a Maria Giovanna Elmi e Camilla Nata ha infatti condotto la cerimonia di assegnazione del Premio dell’associazione “L’Alba del Terzo Millennio”. Pochi mesi fa, esattamente il giorno del suo ottantesimo compleanno, il 19 dicembre del 2017, la Vaudetti è stata ospite in televisione a La vita in diretta. Qui le è stata fatta una sorpresa che l’ha fatta commuovere. Le sue ex colleghe Maria Giovanna Elmi, Nicoletta Orsomando, Gabriella Farinon e Paola Perissi sono infatti entrate in studio, alle sue spalle per non farsi vedere, con una torta. Festeggiamenti accompagnati dalle lacrime per lei.

LA CARRIERA DELLA SIGNORINA BUONASERA

Nata ad Ancona nel 1937, Rosanna Vaudetti ha avuto una lunga esperienza nella televisione pubblica come Signorina buonasera dal 1961 al 1998. Dopo una laurea in Scienze politiche, ha vinto un concorso in Rai e ha cominciato a lavorare al secondo canale, del quale è stato, come detto, il primo volto ad andare in onda. Nel 1972 è stata protagonista del passaggio dalla tv in bianco e nero a quella a colori. In Rai non ha fatto solo l’annunciatrice, ma ha ricoperto altri ruoli importanti, per esempio conducendo dal 1971 al 1978 Giochi senza frontiere o presentando l’Eurofestival. Con Mike Bongiorno ha condotto Un disco per l’estate e con Vittorio Salvetti il Festivalbar. Rosanna Vaudetti ha recitato nel 1982 nel film diretto da Massimo Troisi Morto Troisi, Viva Troisi! e, nel 1998, in quello di Pino Quartullo Le faremo tanto male. Ha ottenuto un ruolo in alcune puntate della soap opera di Rai 2 Incantesimo, nel 2008, e ha anhe partecipato come giurata a La prova del cuoco di Antonella Clerici nell’edizione 2011/2012, insieme alle colleghe Nicoletta Orsomando e Mariolina Cannuli.

