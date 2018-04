Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico, 10 aprile 2018: Giordano e Lorenzo tornano in studio?

Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni trono classico del 10 aprile 2018. Lorenzo Riccardi e Giordano Mazzocchi torneranno in studio per Sara e Nilufar?

10 aprile 2018 Anna Montesano

Giordano Mazzocchi e Lorenzo Riccardi

L'attesa è finita: oggi, 10 aprile, tronisti e corteggiatori tornano nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. C'è grande attesa da parte del pubblico del trono classico, soprattutto dopo quanto accaduto nelle nuove puntate andate in onda. Nilufar Addati ha dato il suo primo bacio e, inaspettatamente, a Nicolò Ferrari. Questo ha causato la decisione di Giordano Mazzocchi di lasciare lo studio di Uomini e Donne per non farvi ritorno. Oggi scopriremo se Nilufar è riuscita a convincerlo a tornare in studio e se abbia fatto con lui una nuova esterna che potrebbe, magari, riservare grosse sorprese al pubblico e al rivale Nicolò. Ma Giordano non è l'unico ad aver abbandonato lo studio nel corso della precedente registrazione. Anche Lorenzo Riccardi, dopo la visione del bacio tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, è andato via.

Nicolò Brigante annuncia la scelta?

Anche in questo caso, Sara si è subito alzata per seguirlo e farlo rientrare ma senza buon esito. Lorenzo non ha fatto il suo ritorno in studio e soltanto oggi scopriremo cosa i due si sono detti fuori e se il corteggiatore deciderà di darsi un'ultima chance con la tronista. Novità arriveranno anche per Mariano Catanzaro, che sta ricevendo in queste settimane molte critiche per il suo comportamento con le corteggiatrici. Bacerà ancora? O deciderà di fermarsi? Infine il pubblico è in trepida attesa per quanto riguarda la scelta di Nicolò Brigante, ormai imminente. L'annuncio potrebbe arrivare proprio nel corso della registrazione di oggi. Chi tra Virginia Stablum e Marta Pasqualato è riuscita a conquistare il suo cuore?

