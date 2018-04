Shark - Il primo squalo, trailer / Video, il 9 agosto esce il film con Jason Statham: ecco le prime immagini

Shark - Il primo squalo, trailer video: il 9 agosto esce il film con Jason Statham diretto da Jon Turteltaub. Nel cast ci saranno anche Ruby Rose, Jessica McNamee e Cliff Curtis.

10 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Shark - Il primo squalo, trailer

Il regista di 'Shark - il primo squalo' è Jon Turteltaub che è diventato noto nel 1999 quando ha diretto il film con Anthony Hopkins ''Instinct - Istinto primordiale''. In precedenza in realtà aveva diretto anche Phenomenon del 1996 con tra i protagonisti John Travolta. Nel 2000 esce poi un altro successo con Bruce Willis dal titolo Faccia a faccia. Jon Turteltaub è stato protagonista anche di altri film decisamente interessanti come la saga de Il mistero dei templari con Nicolas Cage. L'ultima pellicola da lui diretta risale al 2013 quando diresse Last Vegas con Robert De Niro, Michael Douglas e Morgan Freeman. C'è grande curiosità di vedere ancora una volta alla prova in un film commerciale d'azione Jason Statham che di Shark - Il primo squalo sarà il protagonista se si esclude l'enorme animale preistorico Megalodon.

CAST & CREDITS

Il film Shark - Il primo squalo uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 9 agosto 2018. Il film è stato diretto da Jon Turteltaub con nel cast Jason Statham protagonista oltre a Bingbing Li, Ruby Rose, Jessica Mcnamee, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Page Kennedy, Masi Oka, Olafur Darri Olafsson e Andrew Grainger. Il film distribuito dalla Warner Bros. Italia è una contaminazioni di generi perchè si passa dall'azione all'horror passando per fantascienza e thriller. La storia inizia con un sommergibile oceanico che viene attaccato in maniera violenta da una creatura che si pensava fosse estinta. Sarà protagonista Jonas Taylor, un esperto di salvataggi subacquei, che viene chiamato da un oceanografo a salvare l'impresa contro il parere della figlia che non vorebbe lasciarlo partire. Se la dovrà vedere contro uno squalo di 23 metri che viene dalla preistoria e che è noto come Megalodon.

