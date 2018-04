Un posto al sole / Serena sempre più allarmata, Filippo è nei guai? (anticipazioni 10 aprile)

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 aprile: la nuova attività on line di Filippo creerà non pochi disagi a Serena, che non potrà fare a meno di preoccuparsi per la sua sorte.

10 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Un posto al sole

In vista dell’accesa trattativa ai cantieri per la scissione che potrebbe cambiare il volto dell’azienda, nell'appuntamento di stasera di “Un posto al sole” Claudio tornerà nella vita di Sandro, ma quest’ultimo, allarmato dalla sua presenza, equivocherà i motivi che l’hanno spinto a cercarlo nuovamente. Sandro, infatti, accuserà Claudio di aver organizzato un piano con Roberto al fine di contrastarlo, ma non capirà che le ragioni del suo ritorno, in realtà, sono ben altre. La discesa negli inferi del povero Filippo, alle prese con una nuova attività di guadagno on line, farà preoccupare Serena, che continuerà a supplicarlo invano di mettere da parte quel mondo così distante dalle sue competenze professionali. Filippo, però, farà orecchie da mercante e, attratto dalla possibilità di ottenere dei guadagni consistenti, alzerà la posta in gioco puntando delle cifre sempre più alte. Riusciranno i due coniugi, non ostante i dissidi, a trovare un’intesa in grado di riavvicinarli?

Un posto al sole: Silvia e Arianna, in arrivo un nuovo scontro

La forzata convivenza tra Arianna e Silvia al caffè Vulcano diventa ogni giorno sempre più complicata e, nelle prossime puntate di “un posto al sole”, scopriremo quali saranno le conseguenze di tutto questo. La possibile “catastrofe” sfiorata nella puntata di ieri, sarà protagonista anche anche nell’episodio in onda questa sera, quando Silvia, determinata a non concedere la vittoria ad Arianna, si presenterà nuovamente al caffè Vulcano per far valere le proprie ragioni. Questo gesto così avventato avrà delle conseguenze? Allo stesso tempo, continueranno i dissidi fra Guido e Mariella, che nelle ultime puntate sono stati al centro di una crisi coniugale senza precedenti. La donna, però, è sempre più stanca delle continue mancanze di suo marito e, nelle prossime puntate, la vedremo intenta a trarre ispirazione da una donna che conosce molto bene i segreti per tenere in pugno un uomo. Quale sarà la nuova mossa di Mariella?

