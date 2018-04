Una Vita / Anticipazioni puntata 10 aprile: Celia con le spalle al muro, Felipe vuole la verità!

Una Vita, anticipazioni puntata del 10 aprile: dopo aver ricevuto una soffiata da Huertas, Felipe cercherà di scoprire la verità da Celia, accusata di aver incontrato in gran segreto…

10 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Una Vita

Dopo aver detto addio al suo amante, rischiando di essere sorpresa dalla guardia civile, per Celia sono in arrivo nuovi guai. Huertas, infatti, ha assistito al suo incontro segreto con Cruz ai Giardini del Principe e, nella puntata di Una vita in onda oggi, intenzionata a farle del male, rivelerà tutto ciò che ha visto a suo marito. Di fronte alla sua confessione, Felipe andrà su tutte le furie e, pur di scoprire da lei tutta la sua verità, la metterà con le spalle al muro. Al centro delle insistenti domande dell’avvocato di Acacias 38, ci sarà infatti la volontà di scoprire se sua moglie abbia o meno un amante, ma lei, determinata a non condividere con lui alcuna informazione sulla sua nuova vita, continuerà a mantenere il più stretto riserbo. Celia continuerà così ad alimentare quella frattura coniugale che oggi appare del tutto insanabile, il tutto mentre Cruz, sul punto di lasciare la città, le farà una richiesta molto importante.

UNA VITA: ZENÒN E FERNANDO IN COMMISSARIATO

Il piano di Sara per separare Mauro e Teresa sembra dare i suoi frutti: la maestra, infatti, nella puntata di Una Vita in onda ieri, ha sorpreso la nuova arrivata a casa del suo amato mentre si occupava di lui come farebbe una perfetta mogliettina. Determinata a trattenere la sua gelosia, Teresa ha ascoltato le giustificazioni di Mauro, il quale ha ammesso di aver ospitato la donna nella sua dimora semplicemente per proteggerla da Zenòn. Nell’episodio in onda oggi, però, il poliziotto dovrà fare i conti con un nuovo capitolo di questa storia, dal momento che Zenòn e Fernando si presenteranno al commissariato e saranno i protagonisti di un’accesissima querelle per determinare chi, fra loro, è responsabile di aver malmenato Sara. Contemporaneamente, ad Acacias 38 Martin scoprirà che Servante ha nascosto parte delle sue serrature, il tutto per impedirgli di effettuare il montaggio e fare una brutta figura con i residenti.

