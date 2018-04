Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio, è davvero finita? La rivelazione di un ex cavaliere (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. È davvero storia chiusa tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Antonio Jorio ha delle rivelazioni da fare

10 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Gemma Galgani e Giorgio Manetti: una storia della quale non si parlerà più. Stavolta sembra non ci siano dubbi: la questione che ha come protagonisti la bionda dama e il discusso cavaliere del trono Over è finita. Se Gemma lo aveva dichiarato nello studio di Canale 5, Giorgio Manetti lo ha confermato nel corso della recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Una chiusura definitiva quella di Giorgio, che ha ammesso: “Tra noi poteva rimanere l’amicizia e il rispetto. Per Gemma tutto si è trasformato in un cruccio eterno. - e ha poi aggiunto - Non si può continuare così. Per me è una storia più che finita. Io per natura non riesco a portare rancore. La rabbia accorcia la vita. Per me lei è il passato”. E se le parole del cavaliere sembrano quelle di un uomo ferito, c'è chi continua a credere che la sua sia stata tutta una farsa.

ANTONIO JORIO PARLA DI GEMMA E GIORGIO

Tra questi c'è anche un volto ben noto al pubblico di Uomini e Donne che ha avuto nel corso del programma una grande amicizia con Gemma Galgani. Lui è Antonio Jorio, ex cavaliere che il pubblico di Uomini e Donne sicuramente ricorderà. È lui a tornare a parlare della Galgani e a svelare un retroscena della sua conoscenza con Giorgio Manetti. Anche lui, parla alle pagine di Uomini e Donne Magazine e svela: "Non vanno dati consigli a Gemma: ha sempre fatto di testa sua. Sa quante volte mi ha detto: “Sì, hai ragione” ma poi ha fatto quello che le pareva? - così conclude - La prima volta che uscì con Giorgio, le dissi: “A lui non gliene frega niente di te“. Avevo ragione".

