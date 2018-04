Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi dice addio a Sara? Il tentativo della tronista e l'indizio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi torna da Sara Affi Fella? Un indizio allarmante dopo l'ultima decisione della tronista...

10 aprile 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Cosa farà Lorenzo Riccardi? Il corteggiatore di Sara Affi Fella tornerà in studio o il suo è un addio definitivo? Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico, il corteggiatore ha lasciato lo studio per poi andare via in seguito a quanto accaduto con Luigi Mastroianni. Sara e Luigi si sono baciati, un bacio appassionato, voluto fortemente da entrambi, cosa che non è sfuggita agli occhi di Lorenzo che, dopo la visione, ha preferito abbandonare il programma. Sara lo ha così seguito dietro le quinti, ma le sue parole non hanno avuto riscontro. Così la nuova registrazione si è conclusa con un Lorenzo non disposto a rientrare, né, a quanto pare, a ritornare a corteggiare la tronista. Ma sarà davvero questa la fine della loro conoscenza? Lorenzo deciderà davvero di arrendersi così e di non tornare a Uomini e Donne?

IL LIKE DI LORENZO CHE ALLARMA I FAN

Quello che sappiamo è che dopo quanto accaduto in studio, Sara Affi Fella ha deciso di raggiungere Lorenzo Riccardi a Milano, molto probabilmente proprio nella speranza di convincerlo a tornare in studio. Sarà riuscita la tronista di Uomini e Donne nel suo intento? Difficile dirlo, anche se gli indizi lanciati da Lorenzo non sembrano promettere bene. Di recente, il corteggiatore ha "piacciato" il commento di un follower che ha notato come il suo volto nelle foto social non promettesse alcunché di buono, cosa che ha portato subito i fan a crede al peggio. In uno degli ultimissimo post social, Lorenzo ha poi scritto una frase che, ancora, non lascia presagire esiti positivi per la sua riappacificazione con Sara. "Il sorriso messo come scudo" scrive Lorenzo: cosa vorrà dire?

