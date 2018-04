VOLO PAN AM 73/ Su Cielo il film con Sonam Kapoor (oggi, 10 aprile 2018)

Volo Pan Am 73, il film in onda su Cielo oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Sonam Kapoor e Shabana Azmi, alla regia Ram Madhvani. La trama del film nel dettaglio.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST SONAM KAPOOR

Il film Volo Pan Am 73 va in onda su Cielo oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che racconta quanto accaduto sul volo Boeing 747 che nell'autunno del 1986 fu vittima di un terribile dirottamento. Delle circa 400 persone presenti a bordo ne morirono 20 e al termine dell'intera vicenda tutti i responsabili del dirottamento furono assicurati alla giustizia. Il film è stato diretto nel 2017 da Ram Madhvani, regista indiano molto famoso in patria per aver diretto una lunga serie di show televisivi e spot promozionali oltre che diverse pellicole cinematografiche. Nel cast di attori protagonisti troviamo solo interpreti indiani, due dei quali sono famosi a livello internazionale come Sonam Kapoor e Shabana Azmi. Si tratta di una prima visione assoluta in Italia in quanto la pellicola diretta da Ram Madhvani non è mai stata proiettata al cinema. L'intero film è stato girato e prodotto in India e la lingua in cui gli attori recitano è l'hindi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VOLO PAN AM 73, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film e dell'intera vicenda è Neerrja Bhanot, considerata una vera e propria eroina indiana. Su quel volo che nel settembre dell'86 fu dirottato, la donna infatti decise di sacrificare la propria vita pur di salvaguardare l'incolumità di quasi 400 persone. Il Boing 727 con a bordo 359 persone viene preso d'assalto da un gruppo terroristico noto come Abu Dibal. I quattro combattenti armati riescono a dirottare l'aereo seminando il panico tra i passeggeri e l'equipaggio. La situazione è drammatica ed il tutto sembra precipitare quando i terroristi uccidono venti passeggeri. Grazie al coraggio di Neerja Bhanot, una giovane assistente di volo, l'aereo riesce ad atterrare senza gravi conseguenze a New York. La donna verrà uccisa, riuscendo a salvare la vita di oltre 340 passeggeri. I responsabili dell'attentato vengono tratti in arresto, per poi riuscire a tornare in libertà alcuni anni dopo la sentenza di condanna.

