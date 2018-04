Virginia Stablum/ Uomini e Donne: Nicolò Brigante mette in dubbio il suo interesse

Virginia Stablum a Uomini e Donne: nella puntata di oggi del trono classico, il tronista Nicolò Brigante metterà in dubbio il reale interesse della corteggiatrice nei suoi confronti.

10 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Nella puntata di oggi, martedì 10 aprile, del trono classico di Uomini e Donne sarà dedicato ampio spazio al trono di Nicolò Brigante. Si parte dall’esterna con Virginia Stablum. Seduti su un divano, Virginia mostra al tronista dei simboli che rappresentano loro e la loro storia. Alla fine appare sullo schermo la scritta “Scegli me!”, anticipa il Vicolo delle News. Ma Nicolò ha qualcosa da dire alla ragazza trentina: il tronista trova strano che non abbia detto niente su Marta e questo gli fa pensare che lei non sia veramente interessata a lui e che sia lì solo per visibilità: “È tutto molto bello ma manca qualcosa. Come mai non mi hai chiesto, dopo il bacio che hai visto con Marta, che cosa stesse succedendo? Perché non hai reazioni?”, chiede il tronista come rivela NewsUeD.com. La corteggiatrice dice di non aver chiamato in causa la rivale perché non ha voglia di litigare, ma il tronista non è soddisfatto della riposta e lascia l’esterna visibilmente arrabbiato. Virginia scoppia in lacrime. In studio la Stablum insinua che Nicolò stesse cercando un pretesto per andare a riprendere Marta. Gianni Sperti e gran parte dello studio sono d’accordo con lei.

Virginia Stablum sarà la scelta di Nicolò Brigante?

Sui social, Virginia Stablum non gode dello stesso sostegno riservato alla sua rivale Marta Pasqualato: “Ma questa gatta morta di Virginia quando se ne va?”, “Credo che se Virginia avesse avuto contro tutti come Marta se ne sarebbe andata da un pezzo. Grande Marta che nonostante tutti contro, lotta per Nicolò” e “Ma spero proprio che a #uominiedonne Nicolo scelga marta, perchè virginia ha la bellezza e basta; poi tutte a sostenerla, vi ricordo che fino alla 6 esterna manco dialogava con Nicolo, si è svegliata da poco”, scrivono alcuni utenti su Twitter. Ovviamente c’è anche chi fa il tifo per l’ex fidanzata di Ignazio Moser: “Nicolò sceglie Virginia. Dice sempre che sceglierà col cuore e con Marta dice sempre che pensa… riflette... tutte cose da fare col cervello, con Virginia parla di emozioni…”.

