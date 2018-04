"Fabrizio Corona non è più pericoloso"/ "Non ha aggredito nessuno": parla un amico a Mattino 5

Fabrizio Corona non è più pericoloso per il tribunale: un amico, a Mattino cinque, lo scagiona raccontando quanto accaduto la sera della presunta rissa per l'orologio.

11 aprile 2018 Redazione

Fabrizio Corona non è più pericoloso: lo ha deciso il tribunale che gli ha restituito parte del tesoretto ovvero 1,9 milioni di euro trattenendo 700mila euro per le imposte non ancora pagate. Soldi che verranno utilizzati anche per pagare eventuali creditori. I giudici, però, hanno confiscato l’appartamento di Milano. “Questa decisione rimarca la liceità dei guadagni di Corona. Si tratta di soldi guadagnati da un uomo molto bravo a fare il suo mestiere. Speriamo di avere una risposta dal Tribunale di Sorveglianza anche sull’affidamento alla comunità e sulla possibilità di poter riprendere il suo lavoro”, afferma l’avvocato Chiesa ai microfoni di Mattino Cinque. “Corona ha pagato 9 milioni di tasse, una cifra enorme. Il tribunale, inoltre, ha riconosciuto un comportamento legittimo di Corona” – aggiunge ancora il legale di Corona che svela le regole che deve ancora rispettare l’ex re dei paparazzi – “Può stare fuori casa dalle 7 alle 20.30, può andare a mangiare la pizza e può incontrare gente sul territorio cioè può girare nella provincia di Milano”. Sulla confisca della casa di Milano dove, attualmente, vivono Corona e Silvia Provvedi, l’avvocato dice: “Abbiamo vinto 3-0, per il quarto gol bisogna avere pazienza".

FABRIZIO CORONA E LA PRESUNTA RISSA: PARLA UN AMICO

Sulla presunta rissa avvenuta qualche giorno fa a Milano, l'avvocato Ivano Chiesa ha detto: “Erano le otto della sera. E’ passato sulla strada e ha incontrato questa persona che aveva denunciato perchè ha vissuto il suo gesto come un tradimento. Fabrizio aveva chiesto a questa persona di portare un orologio in una nota gioielleria ad aggiustare perché non funzionava. Questo orologio, però, non è più tornato indietro. La denuncia l’ho scritta io il 17 marzo dello scorso anno e prima di scriverla abbiamo chiamato questo signore chiedendogli la restituzione dell’orologio”. L’uomo si è difeso affermando di aver ricevuto incarico da Corona di portarlo ad aggiustare, ma di non essere coinvolto nella scomparsa dell’orologio stesso. Al telefono con Federica Panicucci, David Gerlach, un amico di Corona dice: “Io avevo appuntamento con Fabrizio a casa per mangiare. L’ho chiamato e lui mi ha detto di raggiungerlo in palestra per andare a casa insieme. Quando ho parcheggiato, ho visto che lui usciva dalla palestra. L’ho seguito, non mi ha visto e sono passato da questo locale dove questa persona che io non conosco ha gridato ‘Ciao Fabrizio, che ore sono?’. A casa, poi, Fabrizio mi ha spiegato la cosa" - ha spiegato l'amico di Corona che ha colto nelle parole di tale persona una provocazione - "Non c’era la distanza fisica per colpire fisicamente una persona con un pugno e tra loro c’erano anche altre persone", ha concluso.

LA PRESUNTA RISSA DI FABRIZIO CORONA: LE PAROLE DEL LEGALE DELLA CONTROPARTE

L’avvocato della controparte di Fabrizio Corona replica alle parole del legale dell’ex re dei paparazzi affermando che il proprio assistito è stato aggredito e minacciato sul luogo di lavoro. “L’episodio si è verificato alla presenza di numerosi passanti che non possono non concordare con tale versione. Non può ritenersi casuale, ma attinente alla realtà dei fatti che, nel video non si veda l’assistito prima agire e poi reagire alla provocazione e alle minacce. Del tutto prive di fondamento risultano pure le motivazioni addotte dall’avvocato Ivano Chiesa in merito alla responsabilità e ai fatti relativi all’orologio scomparso essendo in corso anche un relativo procedimento nelle opportune sedi giudiziarie”, fa sapere il legale della controparte.

