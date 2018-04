AMICI 17 SERALE/ Ed. 2018: il crollo di Carmen, le assegnazioni della seconda puntata

Amici 17 Serale, ed. 2018: Carmen Ferreri, in crisi, si scaglia contro i comagni della squadra blu per la prova comparata con Emma. Le assegnazioni per la seconda puntata.

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 Serale

Tempo di lacrime e crisi per la squadra blu di Amici 17 nonostante non abbiano perso elementi durante il primo serale grazie alla vittoria di Matteo. Ad essere profondamente in crisi è Carmen Ferreri che, oltre a vivere male le critiche mosse da Paola Turci, non si sente compresa dai compagni di squadra che accusa di preferire Emma Muscat e di non sostenerla come dovrebbero. In preda alle lacrime, Carmen si è sfogata con Einar, Biondo (prima del cambio squadra di quest’ultimo), Bryan, Matteo, Sephora e Lauren. “Quando abbiamo parlato di Emma avete detto sempre cose positive su di lei e non ne avete detta una su di me. C’è sempre Emma che per voi è superiore a me! Una parola di conforto per quanto riguarda questa ca**o di comparata su di me non c’è. L’avete capito che è tutto il giorno che ci penso?“, ha detto la Ferreri che, del gruppo, ha salvato in calcio d’angolo Matteo, l’unico, a suo dire, a sostenerla. Lo sfogo della cantante riporta a galla la rivalità con Emma Muscat che ha animato già il pomeridiano di Amici 17. Sin dall’ingresso nella scuola della cantante della squadra bianca, infatti, Carmen ha sempre mostrato insofferenza nei suoi confronti. Più che uno sfogo contro i compagni, dunque, quello di Carmen è un pianto liberatorio per la rivalità con Emma?

LE ASSEGNAZIONI DEL SECONDO SERALE

Nelle casette del serale di Amici 17 è già tempo di assegnazioni per la seconda puntata. Prova comparata di canto per Emma e Carmen che dovranno preparare "Luce" di Elisa. L’assegnazione scatena una nuova crisi della Ferreri che, pur amando molto il brano, crede che sia più nelle corde di Emma. La produzione, inoltre, dà la possibilità alle due cantanti di lanciare una sfida comparata. Emma, così, propone una sfida a Carmen sulle note di "I will always love you" di Whitney Houston. Di fronte alla proposta, Carmen decide di pensarci bene prima di svelare le sue intenzioni. Biondo dovrà cantare "Serenata rap" di Jovanotti, "Poetica" di Cesare Cremonini e "I miei capelli" di Nicolò Fabi. "Con te partirò" di Andrea Bocelli e "The sound of silence" di Simon e Garfunkel sono i brani assegnati a Matteo mentre Einar dovrà vedersela con "Amore bello" di Claudio Baglioni e "A parte te" di Ermal Meta. Per la squadra bianca, invece, è stata svelata solo l’assegnazione a Valentina che dovrà eseguire una coreografia di Bill Goodson.

