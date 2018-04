Al Bano e Loredana Lecciso: “E' finita”/ Ma Romina Power non c'entra: “Lavoriamo insieme, che male c'è?”

Al Bano e Loredana Lecciso: “È finita”. Ma Romina Power non c'entra: “Lavoriamo insieme, che male c'è?”. Le ultime notizie sul cantante pugliese e il suo “triangolo” amoroso

11 aprile 2018 Silvana Palazzo

Al Bano e Loredana Lecciso: “È finita”

Al Bano Carrisi e Romina Power hanno ritrovato la serenità, con Loredana Lecciso invece il cantante di Cellino San Marco l’ha persa. Lo dimostrano i botta e risposta a distanza, a colpi anche di collegamenti telefonici in diretta e di interviste. Come quella al settimanale Chi, che ha sentito anche la showgirl. Al Bano ha annunciato che con Loredana è finita, ma lo stesso vale per l’ex moglie: «La mia storia con Romina è finita, ma io non posso dimenticare, e mi è vietato dimenticare. Lei è la mamma dei miei figli e Loredana Lecciso è la madre dei miei figli, il simbolismo della madre per me è sacro». Ed è sacro al punto tale che Al Bano non si comporterebbe mai male nei loro confronti. «Io non tratterò mai male una madre, per di più la madre dei miei figli», ha aggiunto l’artista pugliese, convinto della bontà del suo comportamento. «Loredana sa meglio di chiunque altro qual è il mio rapporto con Romina».

AL BANO E LOREDANA LECCISO: "È FINITA"

In che rapporti sono Al Bano Carrisi e Romina Power? I fan sperano nel ritorno di fiamma, soprattutto ora che è finita la relazione tra il cantante e Loredana Lecciso, ma il “leone” di Cellino San Marco è di parere diverso. «La mia storia con Romina è finita». C’è però armonia, e questo dovrebbe bastare ai fan: «Ma siamo vivi grazie a Dio, siamo passati da tempi fantastici ad anni tragici, e poi di nuovo da momenti difficili a momenti sereni come questi e penso che sia giusto goderseli perché fanno bene a tutti». Al Bano Carrisi comunque non vede nessuna ambiguità nel ritorno sul palco con Romina Power: «Io e Romina stiamo lavorando bene insieme, lavoro anche da solista, e mi chiedo: che male c’è in tutto questo? Dov’è l’ambiguità? Tutto si svolge alla luce del sole e dei riflettori». Anzi quest’armonia fa bene a tutti, a partire dalla famiglia, «ai miei figli che lo respirano, anche ai figli miei e di Loredana, che respirano questo clima di affetto e di verità».

