Alba Parietti/ Il cane “piange” a La vita in diretta mentre si parla di Al Bano e Romina

Durante l'ultima puntata de La vita in diretta Alba Parietti era in collegamento con lo studio di Rai 1 per parlare di Al Bano e Romina Power. Il suo cane ha iniziato a ululare.

11 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Alba Parietti

Ieri, martedì 10 aprile, durante la puntata di La vita in diretta è andato in onda un divertente fuori programma. In studio si parlava degli ultimi aggiornamenti sul triangolo Al Bano/Loredana Lecciso/Romina Power e in collegamento da casa sua c’era Alba Parietti insieme al suo cane, Venghi. Mentre la showgirl stava commentando la fine della relazione tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, il cane - sdraiato a pancia in su sul divano - ha iniziato a ululare: “Condivide il problema”, ha scherzato la Parietti non riuscendo a trattenere una risata. In studio tutti sono scoppiati a ridere, mentre anche Marco Liorni ha cercato di sdrammatizzare dicendo che anche il cane si era commosso. Nello studio di Rai 1 nessuno riesce a trattenere le risate, mentre la Parietti non sa come far smettere il cane che continua incessantemente a ululare. La showgirl ha poi spiegato che i lamenti del cane erano dovuti al suono delle campane. Dopo poco Marco Lioni ha saluto la Parietti e Venghi chiudendo il collegamento.

Il commento di Alba Parietti su Al Bano e Romani Power

Prima di essere interrotta dal suo cane, Alba Parietti è riuscita a esprimere la sua opinione sull’Albaneide, come è stato ribattezzato il triangolo amoroso: “È difficile da giudicare con lucidità perché in qualche maniera è una grande messa in scena… bisogna avere rispetto della vita e dei figli, sopratutto dei più piccoli che vengono sottoposti a pressione mediatiche ci sono in ballo i sentimenti che li legano ai loro genitori”, ha detto la showgirl. La Parietti ha poi voluto dare un consiglio a diretti interessati: “Se si vuole rispetto e delicatezza, bisognerebbe evitare di trasformare la propria vita in una soap opera, non si può chiedere alla gente di non interessarsi più a qualcosa che è stato fino a ora di dominio pubblico. I primi ad avere messo in scena la loro vita privata sono stati i diretti interessati. I protagonisti devono ritirare dalle scene la loro vita privata”. In studio anche Giampiero Mughini.

Il cane di Alba Parietti inizia ad ululare senza interrompersi.

(#LaVitainDiretta - Rai 1 - 10.4.2018)



? Pillola #VeryNormalTRASH ? pic.twitter.com/eokzIoFzwz — LALLERO (@SeeLallero) 10 aprile 2018

