Antonello Venditti canta "Grazie Roma" sui social/ Video: "I miracoli ci sono"

Antonello Venditta canta Grazie Roma su Facebook dopo la rimonta dei giallorossi sul Barcellona: la gioia del cantautore romano e l'orgoglio da lupacchiotto.

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Antonello Venditti

Antonello Venditti regala una perla musicale ai tifosi della Roma dopo la grande notte vissuta allo stadio Olimpico. Felice per la vittoria dei giallorossi sul Barcellona e per l’accesso alla semifinale di Champions League, il cantautore romano ha deliziato i fans cantando “Grazie Roma” durante una diretta su Facebook. In compagnia di alcuni amici con cui ha preferito guardare la partita da casa, Antonello Venditti ha intonato tutto il celebre inno della Roma non nascondendo la sua immensa gioia per una notte che “accade una sola volta nella vita”. “Il senso di Grazie Roma stasera è perfetto. Ci abbiamo creduto, abbiamo pianto e poi alla fine…” – dice Venditti che poi aggiunge – “questa cosa succede una volta nella vita e quando ci prendevano in giro con i miracoli possiamo dire che i miracoli ci sono, ma sono fatti di lavoro. Oggi li abbraccerei tutti, dal magazziniere al presidente. Ce la siamo meritata perché non abbiamo rubato niente”.

ANTONELLO VENDITTI E TUTTE LE REAZIONI SOCIAL ALLA VITTORIA DELLA ROMA

A gioire per la vittoria della Roma su Facebook non è stato solo Antonello Venditti, ma anche tutti gli amanti del calcio italiano. I più scatenati, naturalmente, sono stati i tifosi vip della Roma che hanno inondato i social network con il loro orgoglio da lupacchiotti. "È un sogno. Non ce credevo, che serata! Me stà a partì la pompa, famme fermà!", ha fatto sapere Carlo Verdone mentre Edoardo Leo, allo stadio con Ricky Memphis e Claudio Amendola, su Instagram, scrive: “Tre amici senza voce e una serata che non scorderemo”. Pierfrancesco Favino aggiunge: “Il destino é Dzeko. Sempre forza Roma”. E’ stata, dunque, una notte magica per tutti i tifosi della Roma.

© Riproduzione Riservata.