Ariadna Romero e Pierpaolo Pratelli si sono lasciati/ L'arrivo del figlio Leonardo ha destabilizzato la coppia

11 aprile 2018 Hedda Hopper

Colpo di scena nel mondo del gossip dove i piccoli Sussurri di Diva e Donna rivelano la possibile rottura per una delle coppie più amate ovvero quella formata dall'attrice Ariadna Romero e il suo "ex velino" di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pratelli. In tempi non sospetti, proprio in attesa del piccolo Leonardo, l'attrice aveva rivelato a Vanity Fair: "All'inizio è stato uno shock perché pensavo "Se io e Pier dovessimo lasciarci, cosa farà da sola?", parole che adesso suonano quasi come una profezia che si è abbattuta in queste ultime settimane sulla giovane coppia che pochi mesi fa ha accolto il primo figlio, il piccolo Leonardo. A quanto pare proprio l'arrivo del bambino ha destabilizzato la coppia fino alla rottura definitiva che, però, non ha stravolto le loro vite. I rapporti tra i due sono rimasti distesi proprio per il bene del bambino che proprio lo scorso anno hanno portato in tv per la prima volta ospiti di Domenica Live.

ARIADNA ROMERO E PIERPAOLO PRATELLI AL CAPOLINEA

La loro sembrava davvero una piccola famiglia felice, con i racconti di lui, le notti insonne di lei ma tanta felicità per aver stretto in mano il loro piccolo Leonardo, non cercato ma arrivato e accolto con felicità. I due solo il mese scorso erano insieme, in giro per Roma, dove si sono trasferiti dopo la decisione di lui di passare all'imprenditoria e gestire un ristorante di sushi a Roma. L'ex velino non ha mai abbandonato l'idea di sfondare nel mondo dello spettacolo e proprio qualche tempo fa si disse pronto anche alla partecipazione ad un reality, e se fosse proprio l'ombra del Grande Fratello ad essersi allungata sulla tenera coppia?

