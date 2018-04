BAARIA/ Su Rete 4 il film di Giuseppe Tornatore (oggi, 11 aprile 2018)

Baaria, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Margareth Madè, Francesco Scianna e Raoul Bova, alla regia Giuseppe Tornatore. Il dettaglio.

11 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE FICARRA E PICONE

Il film Baaria va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola del 2009 che è stata scritta e diretta da Giuseppe Tornatore (Nuovo Cinema Paradiso, La migliore offerta, Malena) e interpretata da Margareth Madè (La mia casa è piena di specchi, Andron - The Black Labyrinth, Una donna per la vita), Francesco Scianna (Vallanzasca - Gli angeli del male, Allacciate le cinture) e Raoul Bova (Fratelli unici, Sotto il sole della Toscana, Alien vs. Predator). Nel film compaiono anche numerosi attori molto noti come Michele Placido, Monica Bellucci, Ficarra e Picone, Leo Gullotta e Giorgio Faletti. Il film è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia e ha ottenuto notevole successo di critica sia in Italia che a livello internazionale. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BAARIA, LA TRAMA DEL FILM

Peppino Torrenuova (Francesco Scianna) ha avuto una vita molto dura e fin da bambino, negli anni '30, è stato costretto ad abbandonare la scuola per trovarsi un lavoro, prima come bracciante e poi come aiutante di un pastore. Durante le ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale, Peppino riesce a rubare da una banca, assaltata dai suoi compaesani ormai in miseria, una discreta somma. Con questa acquista alcuni buoi e riesce a diventare un pastore in proprio, migliorando il suo tenore di vita. Quando l'Italia diventa una democrazia, Peppino scopre con entusiasmo le idee comuniste. Si iscrive al Partito Comunista Italiano, di cui diventa ben presto un fervente attivista. Poco dopo Peppino si innamora di Mannina (Margareth Madè), sua coetanea e compaesana, ma i genitori di lei le vietano di sposarlo a causa delle sue precarie condizioni economiche. La ragazza è costretta dalla famiglia a fidanzarsi con un altro uomo, ma il suo rapporto con Peppino continua in segreto, i due decidono addirittura di sposarsi in segreto, mettendo le famiglie davanti al fatto compiuto.

© Riproduzione Riservata.