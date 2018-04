Belen Rodriguez rapita in Argentina/ "Presa per i capelli, tirata fuori dall’auto e buttata per terra"

Belen Rodriguez rapita in Argentina: la showgirl racconta i dettagli di un sequestro lampo vissuto insieme ad altri membri della sua famiglia quando era ancora giovanissima.

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez racconta i dettagli inquietanti di un sequestro lampo vissuto in Argentina insieme ad altri componenti della sua famiglia. I Rodriguez vivono felici e sereni in Italia, ma in Argentina, hanno vissuto momenti terribili di cui la showgirl argentina ha parlato in un’intervista rilasciata a In Famiglia, nel numero in edicola dal 12 aprile. Belen era un’adolescente e una sera fu rapita e chiusa in bagno per diversi giorni insieme ad altri membri della famiglia. Furono attimi terribili per i Rodriguez che subirono anche il furto di alcuni oggetti preziosi. “Una volta, erano le nove di sera, stavo rientrando in macchina con una persona, quando ci ha fermato un uomo con un passamontagna e una pistola in mano. Sono stata presa per i capelli, tirata fuori dall’auto e buttata per terra. Poi sono arrivati altri tre uomini armati che ci hanno portato dentro casa e hanno rinchiuso tutta la mia famiglia in bagno. Hanno svaligiato la nostra abitazione senza pietà, si sono portati via la vita di una famiglia, l’hanno distrutta“, ha raccontato Belen. La showgirl aveva parlato già in altre occasioni del brutto momento vissuto quando in Argentina c’era la rivoluzione. Oggi, però, ha deciso di svelare i dettagli.

IL DOLORE PER LA MORTE DEL NONNO PATERNO

Il rapimento lampo subito dalla famiglia Rodriguez ha lasciato un dolore che Belen e i suoi familiari si portano ancora dietro. La famiglia Rodriguez non ha mai dimenticato quel momento soprattutto perché, dopo quel rapimento, il nonno paterno morì d’infarto. “Il giorno dopo, quando ci siamo liberati e abbiamo dato la notizia, mio nonno paterno è morto d’infarto. Da quel momento per me è stato un inferno, non volevo stare a casa da sola, avevo paura di essere ammazzata, ero una ragazzina adolescente che aveva visto la morte in faccia“, ha raccontato la showgirl che, dopo aver lasciato l’Argentina, ha trovato la serenità in Italia che le ha regalato il successo, una carriera e l’amore. Un momento che Belen e i Rodriguez stanno cercando ancora di dimenticare anche se gli anni vissuti in Argentina resteranno comunque nel suo cuore.

