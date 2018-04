Bianca Atzei cotta di Nino Formicola?/"Ci ha provato all'Isola dei Famosi": rivelazione shock a Casa Signorini

11 aprile 2018 Anna Montesano

Gli appuntamenti con Casa Signorini, il noto web show condotto da Alfonso Signorini, non deludono davvero mai. Nella nuova puntata si torna a parlare di Isola dei Famosi e lo si fa con gli ex naufraghi. Cecilia Capriotti, Eva Henger e Filippo Nardi dicono la loro sugli ultimi avvenimenti, ma sono soprattutto Eva e Filippo ad avere delle rivelazioni di fare e su un naufrago in particolare: Bianca Atzei. Arriva infatti un vero e proprio scoop sulla cantante, che all'Isola avrebbe avuto una cotta per un altro naufrago che l'ha però rifiutata. Non si tratta però, come molti possono credere, di Filippo Nardi - che conferma i suoi sospetti sulla veridicità dei suoi comportamenti all'Isola - ma di un "più maturo" concorrente: Nino Formicola, noto come Gaspare. Ebbene sì, pare che la Atezi abbia un debole per gli uomini più grandi e che sia rimasta particolarmente colpita da Nino.

"A BIANCA ATZEI PIACEVA NINO E IN VILLA..."

“A Bianca piacciono gli uomini grandi… A lei piaceva Nino… - svela Eva Henger a Casa Signorini, per poi entrare nei dettagli - Allora quest’ultimo l’ha chiamata da una parte, dicendole che ha una compagna… Inoltre gli ha anche detto che per lui è un po’ troppo giovane… Lei poi è andata da Filippo, dicendo che era un po’ troppo poco stagionato, ma andava comunque bene…” Rivelazioni davvero sorprendenti, che lasciano di stucco Alfonso Signorini che, più volte, chiede a Eva se si tratti di verità o di uno scherzo. Ma no, nessuno scherzo. Cosa dirà Bianca Atzei quando verrà messa di fronte a questo inaspettato scoop?

