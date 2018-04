Carlo Conti: "La morte di Fabrizio Frizzi uno strazio"/ Il ricordo dopo il ritorno a L'eredità

Carlo Conti, tornato al timone de L'Eredità dopo la morte di Fabrizio Frizzi, al settimanale Chi, ricorda l'amico fraterno rivelando l'immenso dolore che prova.

11 aprile 2018 Redazione

Carlo Conti

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi al settimanale Chi. Tornato al timone de L’Eredità, il conduttore toscano non ha nascosto il dolore di prendere il posto di Frizzi che, per Conti, non era solo un collega, ma un vero amico. Un dolore che il conduttore non ha nascosto quando, lo scorso 3 aprile, riprendendo in mano la trasmissione, si è limitato a dire: “Vorrei essere in qualsiasi altra parte del mondo escluso che in questo studio”. Ancora oggi, la conduzione di Conti è pacata rispetto a qualche tempo fa quando lo show preserale di Raiuno regalava anche momenti di assoluto divertimento al pubblico. La presenza di Fabrizio Frizzi, in quello studio che era diventato la sua casa, è ancora viva e per Conti non è assolutamente facile accettare quanto accaduto e superare il dolore. “Quando un dolore è così forte non puoi fare proclami, è un strazio che hai dentro fortissimo e ti toglie le parole. Non riesco a commentare una cosa che mi tocca così da vicino, preferisco il silenzio per cercare di metabolizzarlo. Andare in onda è stato triste: ho messo il “pilota automatico”, ha detto Conti a Chi.

L’AMICIZIA TRA CARLO CONTI E FABRIZIO FRIZZI

Tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi c’era un legame profondo che andava oltre la telecamera. Un’amicizia vera e sincera quella che c’era tra i due conduttori come conferma Conti: “E’ stato difficile andare avanti perché eravamo veramente legati. Mi chiamava “fratellone” e questo dice tutto…”. La parternità in età adulta, la generosità e l’essere buoni erano elementi che Frizzi e Conti condividevano anche se il conduttore toscano non vuole sentire parlare di buonismo. “L’affetto che ha ricevuto è la dimostrazione che il buonismo lascia il tempo che trova, conta ciò che il pubblico ha visto ed è quello che il pubblico ama. Fabrizio ha seminato amore e ci ha fatto capire che essere normali non è mai un difetto”, ha spiegato Carlo che ha confermato l’esistenza di un progetto che avrebbe dovuto realizzare insieme a Frizzi e ad Antonella Clerici. Progetto che, purtroppo, non vedrà mai la luce.

© Riproduzione Riservata.