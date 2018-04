Charlotte Casiraghi è incinta/ Sposa Dimitri Rassam dopo la nascita del figlio? Al quarto mese di gravidanza

Charlotte Casiraghi è incinta di quattro mesi, dopo la nascita del figlio sosa Dimitri Rassam in Sicilia? Ecco tutti i dettagli di gravidanza e nozze.

11 aprile 2018 Valentina Gambino

Charlotte Casiraghi è incinta (fonte foto, Ansa)

Charlotte Casiraghi è in attesa di un figlio. A rivelarlo gli scatti esclusivi contenuti tra le pagine del settimanale Gente, in edicola da venerdì 13 aprile con il suo nuovo numero. La figlia di Carolina di Monaco si mostra con una giacca nera, un maglioncino verde e un pancino in evidenza al quarto mese di gravidanza. Il bimbo è frutto dell'amore tra la 31enne e il produttore Dimitri Rassam, al quale è legata da circa un anno. Dimitri ha chiesto da pochissimo anche la mano della sua fidanzata mentre diventerà padre tra fine agosto ed i primi di settembre. Secondo quanto riporta di recente il settimanale Oggi, pare che nello stesso periodo la coppia si dirà di "sì" con un doppio evento: prima il rito civile a Montecarlo e poi quello religioso direttamente in Italia. Strizzando l’occhio al gossip, pare che il matrimonio della bellissima Charlotte potrebbe interessare l’opinione pubblica quasi quanto quello di Meghan e il Principe Harry.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: matrimonio e figlio, ecco quando

Anche se ancora non vi è un annuncio ufficiale, sembra che la coppia entro l'anno farà una doppietta niente male: figlio e matrimonio. L'Italia, casa del padre Stefano Casiraghi, sarà il luogo del coronamento dell'amore tra Charlotte e il produttore cinematografico Dimitri Rassam. A quanto pare, il nostro belpaese resta sempre nei loro cuori e proprio il fratello minore Pierre, oltre ad avere studiato a Milano ha anche sposato l'italiana Beatrice Borromeo. Proprio Charlotte poi, si era trasferita per un periodo a Roma con il piccolo Raphaël e si vocifera che la 31enne possegga anche una piccola isola al largo della Sardegna. La location per le sue nozze però, dovrebbe essere con molta probabilità la Sicilia, luogo scelto anche da Fedez e Chiara Ferragni per il loro matrimonio del 31 agosto. Secondo ciò che si legge ancora su Oggi: “La mamma di Dimitri, la diva del cinema francese Carole Bouquet amicissima di Caroline, ha una tenuta da sogno a Pantelleria, 12 ettari di vigneti (produce un rinomato passito) con villa più che adeguata all’unione del suo bel figliolo con la giovane nobildonna dal broncio più intrigante delle corti europee”.

