Chi l'ha visto?/ Anticipazioni, la famiglia Vannini chiede giustizia per Marco (11 aprile)

Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 11 aprile: Federica Sciarelli ospita la famiglia Vannini che, a pochi giorni dalla sentenza, chiede giustizia per Marco.

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Chi l’ha visto?, il programma di Raitre che aiuta le famiglie di persone scomparse a ritrovare i propri cari, torna in onda oggi, mercoledì 11 aprile, in prima serata. Federica Sciarelli, ogni settimana, oltre ai casi di persone scomparse, si occupa anche dei fatti principali della cronaca italiana. Questa sera, nello studio di Chi l’ha visto?, ospite della Sciarelli, sarà la famiglia Vannini che chiederà giustizia per Marco, colpito da un colpo di pistola il 17 maggio del 2015, mentre era a casa della fidanzata. Il 18 aprile ci sarà la sentenza definitiva. L’accusa ha chiesto 21 anni per Antonio Ciontoli e 14 anni per la moglie e i due figli perché quella sera, quando Marco perse la vita, in casa c’era tutta la famiglia i cui componenti sono tutti accusati di omicidio volontario mentre Viola, all’epoca fidanzata di Marco, è accusata di omicidio di soccorso e per lei il pubblico ministero ha chiesto due anni di reclusione.

IL CASO DI MARCO VANNINI

Il caso di Marco Vannini scatenò le reazioni dell’opinioni pubblica. La famiglia Ciontoli è accusata di aver deliberatamente coperto l’accaduto ritardando l’arrivo dei soccorsi e omettendo cosa fosse successo. Nell’arringa, l’accusa rappresentata da Celestino Gnazi, ha detto: “La famiglia Ciontoli è un branco. Hanno scelto di non intervenire non c'è stata nessuna sottovalutazione". L’avv Andrea Miroli, rappresentate della famiglia Ciontoli, nell’arringa difensiva, invece, come riporta il portale Terzobinario, ha detto: “Dal nostro punto di vista non sono mai emerse tutte le prove che udienza dopo udienza si sono sviluppate. E’ stato unicamente analizzato un punto di vista quello preminente, perché se si fa una valutazione della questione esclusivamente dal punto di vista della responsabilità morale siamo noi i primi a renderci conto che il comportamento del Sig. Antonio Ciontoli non è certamente giustificabile. Ci siamo concentrati sull’evidenziare le prove così come emerse durante il dibattito e se queste verranno valutate nel giusto modo non c’è dubbio che Antonio Ciontoli debba essere condannato per omicidio colposo e tutti gli altri assolti”. Federica Sciarelli, con la famiglia Vannini, tornerà a parlare della vicenda.

