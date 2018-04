Claudia Gerini e Giancarlo Pantano insieme/ Andrea Preti furioso: "Le bugie hanno le gambe corte"

11 aprile 2018 Anna Montesano

Claudia Gerini e Andrea Preti

La storia d'amore, durata 17 mesi, tra Claudia Gerini e il modello Andrea Preti è ormai finita. Dopo 17 mesi di relazione, è stato proprio l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ad ufficializzare la notizia attraverso un comunicato rilasciato ad Adnkronos: "Dopo un anno e mezzo ci siamo resi conto, con Claudia, che il nostro rapporto si era definitivamente consumato. So bene che nulla è eterno, ma so altrettanto bene che tutto ciò che di bello c’è stato in questo trascorso insieme sarà un ricordo piacevole che mi accompagnerà per il resto dell’esistenza". È seguito un periodo sicuramente non semplice per Andrea, peggiorato dagli scatti pubblicati di recente da Novella2000. Il Magazine ha pubblicato le immagini della Gerini insieme a quella che sembra essere la sua nuova fiamma, ossia l’ex calciatore Giancarlo Pantano.

LO SFOGO DI ANDREA PRETI SU FACEBOOK

Giancarlo Pantano - che molti ricordano anche come ex compagno di Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Costantino Vitagliano - sarebbe colui che è quindi riuscito a conquistare il cuore di Claudia Gerini dopo la fine, abbastanza recente, della relazione con Andrea Preti. Ma come ha reagito quest'ultimo alla notizia del nuovo flirt della sua ex? Non bene, da come dimostra lo sfogo pubblicato sul proprio profilo personale di Facebook. "Le bugie hanno le gambe corte. Il rispetto prima di tutto, Ma alcune persone non sanno nemmeno cosa sia.Il tempo rivela la persona.Ricomincio da me" scrive Andrea, chiaramente risentito di quanto sta accadendo nelle ultime ore.

