Claudio D'Alessio, figlio di Gigi rinviato a giudizio/ Botte e lesioni alla domestica

Claudio D'Angelo è finito nei guai per la doppia accusa di lesioni e violenza privata ai danni della colf che sarebbe stata aggredita proprio dal figlio di Gigi. Ecco i dettagli

11 aprile 2018 Hedda Hopper

Gigi D'Alessio

Ancora guai per la famiglia D'Alessio e per Gigi che sta attraversando un momento di grandi cambiamenti e di poca pace. Dopo la rottura con Anna Tatangelo e l'appello pubblico della cantate (che sembra essere caduto nel vuoto), ecco nuovi guai all'orizzonte. Questa volta a causare qualche grattacapo al cantante napoletano è proprio il figlio Claudio e non per via di un suo messaggio social o per una polemica dalla quale non si è tirato fuori ma per qualcosa che, se confermata, sembra essere ancora più grave. Il figlio del noto cantautore è stato rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, Maria Clementina Forleo. Le accuse che sono piovute addosso a D'Alessio Jr sono quelle di violenza privata e lesioni.

RINVIATO A GIUDIZIO IL FIGLIO DI GIGI D'ALESSIO

Secondo le ultime novità sul caso, il pm Mario Dovinola ha chiesto il processo per Claudio D'Alessio al termine dele indagini che sono state avviate dopo la denuncia della stessa badante ucraina che lavorava nell'appartamento romano del giovane, nel quartiere Parioli. All'epoca dei fatti, il 5 luglio di quattro anni fa, la badante ha dichiarato di essere stata insultata, aggredita e poi cacciata via di casa in malo modo. Il processo inizierà il prossimo 7 novembre e la badante si è costituita parte civile. Proprio per questo Claudio D'Alessio è stato rinviato a giudizio e solo il prossimo novembre scopriremo come andrà a finire questo nuovo problema per il cantante.

© Riproduzione Riservata.