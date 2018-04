Cristiano Malgioglio/ "Dopo il GF mi scrivono i malati terminali": clamorosa gaffe politica (Cartabianca)

Cristiano Malgioglio, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, parla del Grande Fratello, di religione, di discriminazione e di politica facendo una clamorosa gaffe.

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio sa sempre come stupire. L’istrionico paroliere, ospite di Bianca Berlinguer all’interno della puntata di Cartabianca trasmessa ieri sera, non ha deluso le aspettative del pubblico del programma di Raitre. Ironico, pungente e schietto, Malgioglio ha affrontato diversi argomenti in circa quaranta minuti di intervista dando sempre risposte per nulla scontate. Si parte dall’esperienza nella casa del Grande Fratello in seguito alla quale Malgioglio è diventato il confidente di tanti malati terminali. “La cosa che mi ha commosso molto è che mi scrivono su Facebook dei malati terminali che avevano bisogno della mia compagnia (al GF Vip, ndr) durante il giorno e ho delle lettere davvero commoventi”, rivela il paroliere che, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha parlato del suo problema di salute del melanoma esortando i telespettatori a fare più controlli. Restando sul tema televisivo, poi, Malgioglio ha anche messo a confronto il GF con l’Isola dei Famosi, reality a cui ha partecipato in passato: “Si soffre di più al Grande Fratello che all’Isola dei Famosi”.

MALGIOGLIO E LA GAFFE POLITICA

Ai microfoni di Bianca Berlinguer, Cristiano Malgioglio ha anche parlato di politica. Un argomento che ha messo in crisi il paroliere che ha ammesso di non saperne molto al punto che, di fronte ad una domanda della conduttrice, ha commesso una gaffe. La Berlinguer, infatti, ha chiesto chi manderebbe in nomination tra Renzi, Salvini, Di Maio, Berlusconi, Meloni e Martina. “Martina chi?”, risponde Malgioglio a cui, poi, la Berlinguer spiega che è il reggente del Partito Democratico. La politica, dunque, non è il forte di Malgioglio che poi rivela di essere molto credente e affronta il tema della discriminazione degli omosessuali. L’artista rivela che è ancora molto presente nel mondo, ma ammette di non averla subita sulla propria pelle. Un Malgioglio a 360 gradi, dunque, quello visto a Cartabianca e che, ancora una volta, ha dimostrato di essere uno dei personaggi più istrionici del mondo dello spettacolo italiano.

