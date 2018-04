Cristina Parodi, primo topless della stagione/ Vacanza a Formentera per la conduttrice di Domenica In

Cristina Parodi apre la stagione estiva con il primo topless: in vacanza a Formentera con il marito Giorgio Gori, la conduttrice di Domenica In concede il regalo ai paparazzi.

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Cristina Parodi

Il primo topless della stagione è di Cristina Parodi. La conduttrice di Domenica In si è concessa una breve vacanza a Formentera insieme al marito Giorgio Gori assaggiando in anticipo l’estate. Innamorata dell’isola spagnola, la Parodi approfitta del primo caldo per godersi il sole e sfoggiare il suo fisico che, nonostante non abbia più vent’anni, continua ad essere in perfetta forma. Ai paparazzi del settimanale Diva e Donna, poi, ha regalato il primo topless confermandosi la regina del topless. Ogni anno, infatti, conquista le prime pagine dei giornali di gossip con le foto in cui si gode il sole di Formentera. Rilassata e serena, Cristina Parodi ha dimenticato per qualche giorno Domenica In concedendosi un momento di relax. La stagione televisiva che volge al termine è stata piuttosto faticosa per la Parodi che ha dovuto più volte difendere Domenica In che, negli ultimi mesi, ha recuperato qualche punto.

CRISTINA PARODI CONFERMATA A DOMENICA IN?

Dopo aver cominciato la stagione insieme alla sorella Benedetta, Cristina Parodi si è ritrovata a condurre Domenica In da sola. Il programma è stato sistemato in corsa riuscendo a recuperare qualche telespettatore alla concorrenza che, con Domenica Live di Barbara D’Urso continua ad essere la regina degli ascolti domenicali. Tuttavia, Cristina Parodi potrebbe essere riconfermata alla guida di Domenica In, anche se non c’è ancora la conferma. La conduttrice, pur avendo vissuto male il fallimento della conduzione in coppia con la sorella Benedetta, non vuole assolutamente sentire parlare di flop come ha spiegato in un’intervista rilasciata a Io Donna: “Se la mettiamo sugli ascolti, a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede".

