Elena Santarelli e il tumore del figlio/ “Giacomo ora non sta andando a scuola. Tanta pazienza”

Elena Santarelli e il tumore del figlio: la showgirl rivela che Giacomo in questo momento non sta andando a scuola. Nei giorni scorsi era scesa in difesa di Nadia Toffa.

11 aprile 2018 Emanuela Longo

Elena Santarelli

Per la showgirl Elena Santarelli ed il marito Bernardo Corradi continua ad essere un momento estremamente delicato nel corso del quale, al centro delle loro priorità, c’è ovviamente la salute del piccolo figlio Giacomo, affetto da un tumore. Dopo aver rivelato in modo pubblico la battaglia che con il figlio di otto anni e con l'intera famiglia sta portando avanti con forza, determinazione e tanto ottimismo, in numerosi follower hanno domandato proprio alla Santarelli come sta procedendo sul piano delle cure e della vita stessa della sua famiglia. Molto attiva sui social, la modella, come spiega il sito GossipeTv.com ha deciso di rispondere ad alcuni utenti spiegando che il figlio Giacomo al momento non sta andando a scuola ma che la terapia sta proseguendo. Un periodo certamente non semplice e che, come dice la stessa Elena, richiede "tanta ma tanta pazienza". Proprio in occasione del #CarbonaraDay, la Santarelli aveva postato su Instagram uno scatto che la immortalava con il famoso piatto di pasta. Una pioggia di commenti ha travolto la bionda showgirl che, proprio conversando con una sua utente si è lasciata scappare: "Giacomo ora non sta andando a scuola e quindi spesso pranziamo assieme e lui gradisce molto la mia pasta". A colpire era stato un altro commento criptico, molto probabilmente rivolto a qualcuno che le aveva precedentemente scritto in direct e che racchiude bene il suo attuale stato d'animo: "Preferisco risponderti qui. Tanta ma tanta pazienza, lì meglio che non ci torni".

ELENA SANTARELLI IN DIFESA DI NADIA TOFFA

Negli ultimi giorni, tornando sull'argomento "malattia" che purtroppo la vede coinvolta da molto vicino, Elena Santarelli si era espressa anche su Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene, assente la scorsa domenica poiché provata dalla terapia che sta affrontando. Sin dall'annuncio della Toffa di essere stata anche lei colpita da un cancro, la Santarelli aveva espresso tutto il suo appoggio e la solidarietà alla giornalista Mediaset. Di recente, la sua assenza aveva sollevato l'eccessiva curiosità dei fan, intenzionati a saperne di più. Un atteggiamento che a quanto pare non era affatto piaciuto proprio alla Santarelli che era intervenuta in difesa della giornalista e, sotto il suo stesso post social, la moglie di Bernardo Corradi era intervenuta con parole durissime: "Ho letto tante cattiverie sotto la foto di Nadia che ho la nausea", aveva scritto. "Io che sto combattendo con mio figlio so benissimo (lo immagino) che Nadia vuole solo normalità e non è obbligata a raccontare nei dettagli cosa fa e se deve fare altre cure. Sono problemi suoi", aveva proseguito nel suo commento cercando di far comprendere quanto sia difficile, per chi vive situazioni delicate come queste, affrontare situazioni stressanti come le continue richieste di spiegazioni sul proprio stato di salute.

