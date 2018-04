Elisa Isoardi deve combattere per Matteo Salvini?/ Le fan: “Sei bello… te devo toccà!” (Video)

Elisa Isoardi corre ai ripari?/ Le fan di Matteo Salvini pazze di lui lo "tallonano" a Terni: “Sei bello… te devo toccà!”, ecco il Video e la sua reazione.

11 aprile 2018 Valentina Gambino

Elisa Isoardi corre ai ripari? Tutte pazze per Salvini!

Matteo Salvini a Terni è stato "tallonato" dalle estimatrici. "Bello, bello..." si sentiva dal pubblico accorso accanto a lui per poterlo anche solo avvicinare nemmeno fosse una star di Hollywood. "Potete spostarvi un po' indietro"? ha chiesto lui leggermente infastidito dalla folla. "No... te devo toccà!", ha affermato una signora strappando una risata al Leader di Lega Nord che ha stemperato l'ansia in questo modo. A quanto pare quindi, il politico oltre ad avere la fiducia del nostro Paese ha pure il benestare del pubblico femminile che in qualche modo lo reputa attraente: Elisa Isoardi deve preoccuparsi? Di recente la coppia è stata paparazzata in quel di Ischia, tra focosi abbracci e baci passionali per passare qualche giorno lontani dal lavoro in occasione del Ponte della Santa Pasqua. Si vocifera che Salvini per amore della sua compagna abbia anche smesso di fumare spegnendo l’ultima sigaretta proprio nelle scorse giornate.

Elisa Isoardi corre ai ripari? Tutte pazze per Salvini!

Proprio di recente, Elisa Isoardi ha condiviso su Instagram uno scatto intenta a stirare la camicia di Matteo Salvini. "Un venerdì sera da leoni", ha scritto sul famoso social network fotografico. "Orgogliosa del successo di Matteo ma per amore starò nell'ombra. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dar luce al suo uomo", queste le sue parole riguardo al successo di Matteo Salvini. Dopo le sue dichiarazioni le numerose critiche ed anche la sua replica: "Sono quindici anni che lavoro in prima linea in tv, sono una donna completa, indipendente e realizzata. Quando il tuo fidanzato si sta giocando la partita della vita è normale che gli stai un passo indietro. Ma il mio passo indietro non voleva dire quello che invece hanno preso in modo pretestuoso e sbagliato". Con questi nuovi scatti con il ferro da stiro in mano di certo, non ha rappresentato l’emblema del femminismo. I commenti però, sono tutti dalla sua parte: "Brava!!!", o ancora, "Grande Elisa...ti porto anche le mie camicie" e anche "sexy" fino a "Per quanto mi riguarda, essendo figlio di una sarta e vivendo da solo, ho da tempo imparato a stirare meglio di molte donne... e mi piace anche!". Elisa Isoardi è una ottima donna di casa, saprà prenderlo pure per la gola? Come vedete, con le fan che si ritrova il compagno, deve correre ai ripari! Cliccate qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.