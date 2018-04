Fedez e Chiara Ferragni si sposano / Ecco la data e luogo delle nozze più attese del 2018: le indiscrezioni

Fedez e Chiara Ferragni si sposano: ccco la data e luogo delle nozze più attese del 2018, le prime indiscrezioni sul matrimonio dell'estate di cui tutti parleranno.

11 aprile 2018 Valentina Gambino

Fedez e Chiara Ferragni si sposano

Fedez e Chiara Ferragni stanno per sposarsi. Dopo arrivo del piccolo Leone, la coppia più amata sui social coronerà il suo sogno d'amore con le tanto attese nozze annunciate mesi fa con la dichiarazione del rapper milanese sul palcoscenico dopo averle dedicato una canzone scritta proprio per lei. Sfilando dalla tasca un anello di fidanzamento, il gesto romantico aveva fatto impazzire i fan. Poi è arrivato il pancino della Ferragni e l’annuncio: “Aspettiamo un bambino”. L’arrivo del piccolo Leoncino, ha “sconvolto” in positivo la coppia tanto che, ogni occasione è buona per mostrarlo con fierezza agli estimatori. Di recente, proprio Federico e Chiara, hanno dovuto fare i conti con le polemiche social che li accusavano di non sapere fare i genitori semplicemente perché “esponevano” troppo il figlio su Instagram. In quella occasione, proprio il rapper è dovuto intervenire in prima persona tramite le Stories, affermando che per forza di cose, essendo dei personaggi pubblici, il piccolo sarebbe finito ugualmente in prima pagina e naturalmente senza il loro benestare. In questo modo invece, gli scatti condivisi arrivano proprio da mamma e papà: meglio di così?

Fedez e Chiara Ferragni si sposano: data e luogo delle nozze

Messa da parte la polemica social sull’esposizione mediatica del piccolo Leone, pare che Fedez e Chiara Ferragni abbiano non solo una data ufficiale per le nozze dell’anno, ma anche un luogo. Secondo ciò che si legge sul settimanale Oggi, pare proprio che Chiara Ferragni abbia fatto di recente un sopralluogo a Noto in Sicilia, per vedere dove si sposerà con il suo fidanzato. "Chiara Ferragni e Fedez diventeranno marito e moglie a Noto, in Sicilia, il prossimo 31 agosto", si legge. Dopo la proposta di matrimonio davanti ad un pubblico di oltre 10mila persone all'Arena di Verona, Federico sposerà la donna che gli ha letteralmente rubato il cuore facendogli mettere anche la testa a posto. A quanto pare, ancor prima della nascita del piccolo Leone, proprio l'imprenditrice di moda avrebbe fatto un approfondito sopralluogo insieme alle amiche e Vincenzo Dascanio, “designer di eventi” e organizzatore delle nozze dei vip: tutti pronti per il “sì” più emozionante del 2018?

