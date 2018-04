Francisco Porcella, infortunio alla spalla: si ritira da Ballando con le stelle?/ Ecco cosa è successo!

Ballando con le Stelle 2018, infortunio per Francisco Porcella: a rischio la partecipazione al programma? Lussazione alla clavicola, un bambino gli ha tagliato la strada con lo snowboard

11 aprile 2018 Fabio Belli

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2018

Francisco Porcella è uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione di Ballando con le Stelle 2018, ma è incappato in una disavventura che potrebbe mettere a repentaglio la sua presenza nella sesta puntata del talent condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Un incidente con lo snowboard, un bambino sembra gli abbia tagliato la strada con tutto quello che ne consegue: la caduta lo ha costretto a subire la lussazione della clavicola, e anche Milly Carlucci ha espresso la sua preoccupazione per la sua presenza in gara sabato, con un post sul suo profilo ufficiale su Facebook: "Purtroppo è successo l’infortunio di Francisco Porcella. Francisco infortunato è un bel guaio."

LUSSAZIONE ALLA CLAVICOLA

Questo il messaggio postato su Instagram da Francisco Porcella per commentare l'accaduto: "Un tempismo proprio perfetto per farmi male. Lussazione della clavicola. Almeno non ho messo sotto il bambino che mi ha tagliato la strada in snowboard. Adesso bisognerà vedere se riuscirò a ballare sabato!? Voglio scusarmi con tutte le persone che si aspettavano tanto da me, specialmente la mia ballerina Anastacia Kuzmina. Sappiate che apprezzo tantissimo il vostro sostegno“ Vedremo se la situazione sarà in evoluzione e se un mix di antidolorifici e riposo riuscirà a rimettere in piedi uno dei grandi protagonisti di Ballando con le Stelle 2018.

© Riproduzione Riservata.