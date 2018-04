GRANDE FRATELLO 2018/ Concorrenti già famosi, un ruolo speciale per Floriana Secondi e Serena Garitta

Grande Fratello 2018: nella casa, dal 16 aprile, concorrenti già famosi per Barbara D'Urso. Scoppia la polemica sui social che avrebbero preferito sconosciuti.

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello - Barbara D'Urso

Concorrenti già famosi per Barbara D’Urso, pronta a condurre la quindicesima edizione del Grande Fratello 2018 dal 17 aprile. I ragazzi che risponderanno all’appello della conduttrice sono in parte già famosi. Come ha confermato la D’Urso, senza tuttavia rivelare i nomi, ci saranno alcuni concorrenti che il pubblico già conosce. A varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, infatti, saranno, tra gli altri, saranno Simone Coccia Colaiuta, ex fidanzato dell’onorevole del Pd Stefania Pezzopane che, con il fisico statuario, punta a rubare la scena ai suoi coinquilini: Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric che ha da sempre una passione per il mondo dello spettacolo; Matteo Gentili, calciatore ed ex fidanzato di Paola di Benedetto. Dopo aver partecipato alla trasmissione di Barbara D’Urso, Matteo è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello 2018 per dimenticare la delusione della fine della sua storia con Paola. Ci sarà anche Michael Terlizzi. Il figlio di Franco Terlizzi dell’Isola dei Famosi, partecipando ai programmi di Barbara D’Urso è diventato un vero personaggio e il suo ingresso nella casa di Cinecittà è uno dei più attesi. Dovrebbero, inoltre, esserci Camilla Lucchi, protagonista di “Rich Kids” e Lucia Bramieri, nuora del grandissimo Gino Bramieri.

GRANDE FRATELLO 2018: RUOLO SPECIALE PER FLORIANA SECONDI E SERENA GARITTA?

Ad affiancare Barbara D’Urso nella nuova edizione del Grande Fratello potrebbero esserci anche Floriana Secondi e Serena Garitta con un ruolo speciale. Assodato che gli opinionisti saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, le due ex gieffine potrebbero essere le inviate. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato di essere particolarmente legata a Floriana e Serena che, spesso, collaborano con lei. Le due ex concorrenti sono apparse nel promo del reality e il pubblico si chiede quale potrebbe essere il loro ruolo. Per il ritorno alla conduzione del Grande Fratello, dunque, la d’Urso ha scelto di essere affiancata da gente che conosce bene? Per il momento, tuttavia, non c’è alcuna certezza sulla presenza della Secondi e della Garitta che potrebbero aver semplicemente partecipato al promo per ricordare due delle edizioni del reality condotte dalla D’Urso e che ebbero maggior successo.

© Riproduzione Riservata.