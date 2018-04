Gemma Galgani vs Tina Cipollari/ Uomini e Donne: a caccia di fan con magliette personalizzate

Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne: al trono over le due donne si "sfidano" con magliette personalizzate. Chi avrà più fan nello studio di Canale 5?

11 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Come ogni mercoledì, anche oggi al puntata di Uomini e Donne sarò dedicata ai protagonisti del trono over. La puntata si apre con il consueto siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama torinese entra in studio sfoggiando una maglietta con stampato il suo volto: nella scorsa puntata alcune partecipanti del pubblico si erano presentate con una maglietta con su scritto “Viva Tina” e il suo viso stampato. La dama regala qualche t-shirt alle persone presenti tra il pubblico, mentre Tina inveisce contro di lei. Gemma è protagonista anche di un’accesa lite con Giorgio Manetti. Maria De Filippi manda in onda un filmato dedicato al cavaliere che è andato a Verona per trovare una sua corteggiatrice, a cui ha regalato una borsa. In studio Gemma rinfaccia al Gabbiano di averle fatto lo stesso regalo in passato, con lo scopo di far capire al pubblico che il cavaliere usa la stessa tecnica per conquistare le donne. Questa volta però arriva la risposta decisa di Giorgio.

L’onomastico di Gemma Galgani

Oggi, 11 aprile, è l’onomastico della dama, in quanto si celebra Santa Gemma Galgani, giovane mistica che morì nel 1903 a soli 25 anni. Fu beatificata nel 1933 da Papa Pio XI e canonizzata da Papa Pio XII nel 1940. Tanti amici e fan di Gemma Galgani hanno colto l’occasione di farle gli auguri di buon onomastico. Come sempre la dama torinese risponde per ringraziare tutti: “Grazie a tutte voi che già da stamattina mi hanno fatto gli auguri! Ebbene sì, sono devota a questa Santa, meravigliosa Santa che ha vissuto con e per Amore, morta giovanissima, una Santa moderna con le sue fragilità e ricca di rara sensibilità verso il mondo! Molto vicina a tutti coloro che sanno amare! Buona giornata a tutte voi ed ancora grazie! Sono onorata di portarne non solo il nome ma anche il cognome!”, ha scritto Gemma sulla sua pagina Facebook.

© Riproduzione Riservata.