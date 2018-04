IL CACCIATORE/ Anticipazioni dell'11 aprile 2018: scacco matto a Bagarella

Il Cacciatore, anticipazioni dell'11 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Saverio riesce a fare le dovute pressioni a Tony ed a scoprire dove si nasconde Don Luchino.

Il Cacciatore, in prima Tv assoluta su Rai 2

IL CACCIATORE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 11 aprile 2018, andrà in onda la quinta puntata de Il Cacciatore, in prima Tv assoluta. Sarà composta dagli episodi 9 e 10, dal titolo "La tana del Bianconiglio" e "Bersagli". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la morte di Vincenzina ha compromesso del tutto la lucidità di Bagarella, che deciderà di mettere da parte la guerra in corso per dare degna sepoltura alla moglie. Decide inoltre di non informare nessuno del clan di quanto accaduto alla donna, riservando la confidenza solo al suo fedele Tony. Conoscendo il desiderio dell'autista di avere un locale tutto suo, Bagarella decide inoltre di affidargli una struttura commerciale in modo da avviare il negozio di jeans. Nel frattempo, Saverio usa tutte le informazioni che possiede su Lucio Raja per riuscire ad incastrarlo. Il pm deve quindi ritornare a Bivona dopo tanti anni di assenza, scegliendo di portare con sé anche Giada. Quest'ultima tuttavia inizia a sospettare che voglia invece allontanarla, dato che scoprirà che Saverio le ha trovato un lavoro a Roma in cui dovrà trasferirsi per sei mesi. La ragazza lo accusa quindi senza riserve: nei suoi pensieri ormai c'è solo il lavoro per l'Antimafia. Saverio sa che le parole di Giada sono reali ed infatti decide di agire in fretta quando Mazza lo informa che Lucio si trova nello stesso rifugio di Di Filippo.

I due pm decidono quindi di rimanere appostati all'esterno in attesa di ulteriori sviluppi, riuscendo alla fine a trovare delle prove dei loro sospetti. Dopo aver atteso che Di Filippo e Raja abbiano lasciato il rifugio, Saverio e Mazza si introducono all'interno e piazzano delle cimici. Il mafioso tuttavia sembra non rivelare mai dove si trovi Bagarella. Don Luchino invece continua a controllare l'operato di Tony, che nel frattempo è riuscito ad aprire il negozio dei suoi sogni. Il lutto di Bagarella sembra inoltre ormai finito: incarica infatti i suoi uomini di fare fuori uno degli scagnozzi di Brusca. Al contrario delle aspettative, Brusca decide di non sfidare il boss, soprattutto perché ha in mente un piano diverso, che condividerà con il fratello. Il mafioso infatti sta attendendo il momento giusto per fare le scarpe a Bagarella ed ha già creato una sua villa in cui creare il suo impero. Subito dopo la scoperta delle cimici, Saverio e Mazza riescono ad arrestare Lucio, Di Filippo e Spallone. Saverio però scopre che Giada è ritornata in città senza dirgli nulla, mentre durante l'interrogatorio gli viene fatto il nome di Tony. L'unico modo per arrivare a Bagarella è infatti avvicinare il suo autista.





ANTICIPAZIONI EPISODIO 9

Saverio e Mazza riescono a risalire fino al rifugio di Bagarella. Quest'ultimo però è già stato informato degli ultimi arresti e si prepara a lasciare la Sicilia. Un particolare che non sfugge a Tony, che gli chiede quindi spiegazioni sul piano di salvezza per entrambi. Per Tony vuol dire abbandonare tutto, compresa la famiglia che teme sia in pericolo. Per riuscire a parlare con Don Luchino, dovrà compiere quell'impresa eroica che non è mai riuscito a fare. Saverio invece inizia a pedinare Tony per riuscire a localizzare il boss, mentre per Mazza sarà uno shock scoprire che il rifugio del mafioso si trova proprio nel suo quartiere.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 10

Grazie alle informazioni ottenute, Saverio e Mazza riescono alla fine a fermare Bagarella. L'arresto comprende inoltre i suoi uomini più stretti ed anche Tony, ma Saverio continua a pensare al piccolo Giuseppe Di Matteo. Per il pm l'imperativo è riuscire a trovare il ragazzino, nascosto chissà dove. Saverio non riesce quindi a darsi pace, dato che l'obbiettivo principale non era solo l'arresto dei clan mafiosi, ma anche la liberazione di Giuseppe. Brusca invece approfitta dell'arresto di Bagarella per procedere con la sua missione personale e fa la sua ascesa fra le fila di Cosa Nostra. Brusca mira inoltre ad espandersi verso l'America, grazie alla compravendita di armi ed al contrabbando di droga.

