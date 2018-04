Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: nuove discussioni al trono over

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?

11 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida e Riccardo

Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di un’altalenante storia d’amore. Settimana scorsa, dopo le infinite discussioni e la difficoltà di trovare un punto d’incontro, la bella Ida aveva minacciato di lasciare il programma, essendo interessata solo al cavaliere pugliese. La dama però è tornata in studio proponendo per l’ennesima volta a Riccardo di conoscersi fuori. “Con quali basi? Tu piuttosto sei stata falsa su tutta quella storia assurda della segnalazione…che secondo me ha un autore qui dentro… Sossio! Perché non me ne avevi mai parlato?”, aveva risposto il cavaliere chiamando in causa il rivale. La De Filippi conferma che il calciatore è stato il tramite tra il “segnalatore” e Ida, suscitando così l’ira di Tina che lo accusa di aver agito per un tornaconto personale. Ursula è intervenuta invitando i due a non prestare peso alla segnalazione, secondo lei una bufala, e di voltare pagina. A un certo punto Ida lascia lo studio, per essere raggiunta poco dopo da Riccardo. Il cavaliere abbraccia la dama che prima risponde freddamente, ma poi si lascia andare: “Lei è cotta di lui! E nonostante le insidie della strega cattiva (Sossio) la favola ha un lieto fine… forse”, ha commentato Gianni Sperti, guardando i baci tra i due.

Nuove discussioni tra Ida e Riccardo

Nella puntata di oggi, mercoledì 10 aprile, però Ida e Riccardo ricominciano a litigare. Un video riassume ciò che è accaduto in studio tra loro, ma la solfa non cambia: Ida vorrebbe completamente fidarsi di lui, ma Riccardo resta sempre sul vago e fa fatica ad aprirsi. Maria De Filippi propone ai due di ballare per cercare di chiarirsi. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha confermato il suo interesse per Riccardo: “All’inizio non mi piaceva così tanto. Appena arrivata ho iniziato la conoscenza sia di Sossio Aruta che di Riccardo. Poi ho deciso di approfondire il rapporto solo con Riccardo: lui mi è sembrato molto interessato e coinvolto e si è anche esposto con parole d’amore. Ora, però, penso che abbia perso l’interesse nei miei confronti. Gli ho chiesto più volte di essere chiaro, basta che me lo dica”. Il lieto fine arriverà?

