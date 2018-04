Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini e Rosa Perrotta: le conseguenze e le reazioni dopo l'addio

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo l'addio di Rosa Perrotta e Alessia Mancini arriva la reazione dei naufraghi che è molto differente....

11 aprile 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Quasi per uno scherzo del destino, Alessia Mancini e Rosa Perrotta hanno lasciato l'Isola dei Famosi 2018 nello stesso giorno. Non ci sarà finale per le due acerrime nemiche, che si troveranno anche a fare il viaggio di ritorno in Italia insieme. Un'uscita di scena che ha però scatenato le perplessità e anche qualche critica da parte del pubblico di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda Alessia Mancini che, per molti, era la papabile vincitrice. E a differenza di Rosa, per la quale uscita da gioco il pubblico a casa quasi esulta; per Alessia Mancini c'è grande dispiacere, ancor di più dopo un gesto molto importante dell'ex naufraga: quello di rinunciare all'ultima chance, ovvero il televoto da sospesa, per tornare a casa. Un gesto che è stato per molti la dimostrazione che, proprio Alessia, "È stata l'unica vera e coerente fino alla fine, una grande donna!".

ALESSIA MANCINI FUORI: PARLANO I COMPAGNI

Allo stesso modo, i naufraghi non sembrano dispiacersi molto per l'uscita di scena di Rosa Perrotta e appaiono invece davvero molto tristi per l'addio di Alessia Mancini. La reazione di Bianca, Nino, Amaurys è la medesima infatti. La Atzei infatti commenta: “Sono felicissima di finire questa esperienza con queste persone… Avrei voluto però con me anche Alessia… Lei è stato un personaggio fortissimo e una donna con la D maiuscola…”. Stessa cosa per Nino Formicola, che commenta così l'uscita della Mancini: “Sono molto dispiaciuto per Alessia… Avrei voluto arrivare fino alla fine di questo reality con lei…” Una perdita, insomma, che ha colpito sia il gruppo che il pubblico a casa.

