KATE MIDDLETON STA PER PARTORIRE / I possibili nomi del Royal Baby e le date preferite dai bookmakers

Kate Middleton è prossima al parto, come confermano i cartelli di divieto di sosta affissi davanti alla clinica. I possibili nomi e la data secondo i bookmakers inglesi.

11 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Kate Middleton

Il conto alla rovescia per la nascita del terzo Royal Baby è ufficialmente iniziato. Mancano solo poche settimane al parto di Kate Middleton, previsto per metà / fine aprile (la data precisa non è mai stata confermata) e il St. Marys Hospital, dove già sono nati i fratellini George e Charlotte, si prapara al grande evento. La conferma, oltre che da alcuni recenti lavori di ristrutturazione, è arrivata dall'affissione di alcuni cartelli di divieto di sosta e dalle transenne nei pressi della Lindo Wing, l'ala della clinica dedicata alla maternità. Un divieto previsto dal 9 al 30 aprile, periodo che sembra determinare proprio i giorni del parto della Duchessa di Cambridge. Tale avvenimento sarà seguito da un'equipe guidata da Alan Farthing, il ginecologo personale della regina, e da Guy Thorpe-Beeston, ginecologo della famiglia reale. Kate e William hanno scelto ancora una volta la clinica cara a Lady D, smentendo le voci secondo le quali avrebbero preferito per il loro terzo figlio il parto in casa, direttamente a Kensington Palace.

KATE MIDDLETON PROSSIMA AL PARTO: I NOMI SECONDO I BOOKMAKERS

A pochi giorni dal parto di Kate Middleton, i sudditi britannici si interrogano sul sesso del nascituro e sul conseguente nome che verrà scelto dai suoi genitori. Come accaduto per George e Charlotte, la coppia reale ha deciso di optare per la sorpresa, evitando di conoscere prima del parto se il bebé in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. Per quanto riguarda il nome, quasi sicuramente verranno presi in considerazione i precedenti illustri della Royal Family. I bookmakers scommettono su Mary, Ellis, Victoria ed la bisnonna Elisabeth se sarà una bambina mentre in caso di maschietto le soluzioni più probabili restano quelle del nonno Philip ma anche di Albert, Arthur e Fred. Nei tabloid inglesi si parla anche delle date perfette per il parto: impossibile non pensare alla data 'speciale' del 23 aprile, in cui si celebra l'onomastico di San Giorgio, o il 29 aprile, anniversario di matrimonio di Kate e William.

