Khloé Kardashian tradita da Tristan Thompson/ Lei sta per partorire: l’intero “clan” lo cancella da Instagram

Tristan Thompson ha tradito Khloé Kardashian: lei sta per partorire il figlio del giocatore di basket: l’intero “clan” lo cancella da Instagram, ecco le indiscrezioni.

11 aprile 2018 Valentina Gambino

Tristan Thompson ha tradito Khloé Kardashian?

Khloé Kardashian sta per partorire. Per lei però, nonostante la gioia per la nascita del figlio, sta per arrivare una delusione troppo difficile da digerire. A quanto pare infatti, a pochissimi giorni dal parto il compagno Tristan Thompson è stato beccato a New York in atteggiamenti molto intimi in compagnia di una misteriosa donna. Il campione di basket che gioca nei Cleveland Cavaliers è stato beccato dal Daily Mail mentre si trovava in un nightclub di Manhattan e baciava con passione una ragazza bruna. Il video poi è stato prontamente diffuso generando non poco caos tra la famosa famiglia Kardashian. Secondo ciò che riporta il portale di gossip: "La stessa donna è stata vista nelle foto con il giocatore di basket mentre si recavano al Four Seasons di New York City. Si diceva che fossero stati insieme per quattro ore prima che Thompson fosse visto con un nuovo abbigliamento". Il giocatore aveva la domenica libera dallo sport: "Anch'io ero nel locale - ha raccontato una fonte anonima al tabloid britannico -. Thompson era al tavolo accanto al mio con un gruppo di amici e una ragazza con la quale ha passato l'intera serata. Si parlavano e sono rimasti assieme tutto il tempo. Adoro i Kardashian. Sono triste per Khloé perché è incinta".

I probabili tradimenti di Tristan però non sembrano essere terminati qui. Dopo Daily Mail, anche Tmz ha regalato agli estimatori il carico da novanta pubblicando un altro video. Del filmato risalente allo scorso ottobre (quando la compagna era incinta di appena tre mesi), si vede l'uomo in un club di Washington in compagnia di due donne mentre bacia e carezza entrambe. Attualmente non c'è stata una reazione pubblica di Khloé Kardashian anche se, così come riporta news.mtv.it: "Nessuno della famiglia Kardashian-Jenner ha ancora commentato la notizia del presunto tradimento di Tristan Thompson, ma tutto il clan ha fatto una mossa che vale più di mille parole: ha smesso di seguire il 27enne su Instagram". Questa mossa confermerebbe i ripetuti tradimenti di Tristan Thompson.

