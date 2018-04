LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni 11 aprile: la scomparsa di Antonio Alexander Pascuzzo

Questo pomeriggio, mercoledì 11 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

11 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, mercoledì 11 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri, martedì 10 aprile, il programma di Rai 1 ha raccolto 1.404.000 spettatori spettatori con l’11.9% di share nella prima parte, e 1.714.000 telespettatori con il 14.8% nella seconda parte. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Questo pomeriggio nello studio di Rai 1 si parlerà anche della scomparsa di Antonio Alexander Pascuzzo. Alle ore 16.30 le telecamere de La Vita in Diretta saranno a Buonabitacolo per affrontare il caso del 18enne di cui non si hanno più notizie da venerdì sera quando ha ricevuto una telefonata ed è uscita dicendo di andare a comprare le sigarette. Una donna, nelle ore successive la scomparsa, ha detto di averlo visto in bici in località San Donato di Buonabitacolo. Ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: “Non merito di vivere”, ha scritto un mese fa Antonio Alexander su Facebook.

Marco Liorni festeggia la Roma

Oggi Marco Liorni avrà di che festeggiare nelle studio di Rai 1. Il conduttore de La vita in diretta è infatti tifoso della Roma: “Dimmi cos’è che batte forte forte in fondo al cuore… Nella vita tutto è possibile. Crediamoci sempre”, ha scritto Liorni su Twitter dopo l’incredibile vittoria della squadra giallo rossa contro il Barcellona. “Non so perché ma oggi, da fedele appassionata de #LaVitainDiretta, mi immagino un Marco Liorni super scatenato per il grande successo della Romam ma fatti valere anche tu Francesca Fialdini, stasera dobbiamo fare l'impresa anche noi #FinoAllaFine”, ha scritto una tifosa juventina che condivide la fede calcistica con la conduttrice toscana. Liorni lancerà qualche frecciatina alla sua collega?

