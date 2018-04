La Corrida e The Wall / Grandi ritorni in prima serata con Carlo Conti e Gerry Scotti: tutti i dettagli

Settimana di grandi ritorni su RaiUno e Canale 5 con le nuove edizioni de La Corrida e The Wall. Alla guida, con debutto in prima serata, Carlo Conti e Gerry Scotti

11 aprile 2018 Anna Montesano

Carlo Conti e Gerry Scotti

Settimana di grandi ritorni in Tv con la nuova edizione de La Corrida e The Wall. Scopriamo insieme qualcosa in più sui nuovi appuntamenti. Il debutto con la prima puntata de La Corrida è previsto per la prima serata di venerdì 13 aprile, ovviamente su Rai1. Il tempo delle esibizioni sarà scandito dall’immancabile semaforo rosso e, al segnale “verde”, si scatenerà il pubblico con i fischietti, pentole e campanacci oppure applausi per il gradimento, insomma, il format è quello classico. A condurre il tutto ci sarà Carlo Conti che succede alle sette edizioni presentate da Gerry Scotti e a quella del 2011 condotta da Flavio Insinna, l’ultima a essere andata in onda a oggi. Accanto a lui in qualità di valletta Ludovica Caramis, già al suo fianco a L’eredità. Inoltre Carlo Conti spiegò attraverso un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "In ogni puntata prenderò una signora dal pubblico per farla diventare la ‘valletta per una sera’ che farà da contraltare a Ludovica".

THE WALL CON GERRY SCOTTI

Passiamo ora al ritorno di The Wall che riprende da dove aveva lasciato, ovvero su Canale 5. Il game show condotto da Gerry Scotti lo scorso autunno è riuscito a riscuotere un successo discreto: sarà in onda la domenica in prima serata con quattro appuntamenti. Il primo è in programma per il 15 aprile. Andiamo ora ad analizzare i cambiamenti. Al gioco, ad esempio, parteciperanno due coppie anzichè una, come normalmente avveniva durante l’appuntamento preserale. Una di queste sarà una coppia vip, che giocherà e devolverà in beneficenza l’eventuale somma conquistata. I primi nomi confermati sono quelli di Barbara D’Urso e Simona Izzo e della coppia mamma-figlia composta da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

