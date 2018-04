Le Iene Show/ Anticipazioni e servizi 11 aprile: Suor Cristina inviata e Luca Barbareschi

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show - Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Nuovo appuntamento con Le Iene Show che tornano in onda oggi, mercoledì 11 aprile, in prima serata su Italia 1. Al timone dello show più irriverente della televisione italiana ci saranno Ilary Blasi e Teo Mammuccari che saranno affiancati dalla Gialappa’s Band, pronta a commentare i servizi della serata in maniera più o meno ironica in base all’argomento. Tra i tanti servizi che verranno trasmessi ci sarà quello che vedrà Suor Cristina, la religiosa lanciata da The Voice of Italy, in Bangladesh come inviata per Le Iene. L’obiettivo delle Iene è documentare la violenza a cui sono sottoposti i membri della comunità rohingya, una minoranza di fede musulmana che vive al confine tra i due Stati. I membri di tale comunità sarebbero sottoposti a stupri, violenze di gruppi, omicidi e altre forme di violenza. Papa Francesco, durante la visita a Dacca, ha dichiarato: “A nome di tutti quelli che vi hanno perseguitato, che vi hanno fatto del male, chiedo perdono”. L’Alto Rappresentante dei diritti umani dell’Onu, Zeid Ra’ad al-Hussein ha parlato di genocidio. Le Iene, con l’aiuto di Suor Cristina, cercheranno di fare luce sulla triste realtà che è costretta a vivere tale minoranza.

LE IENE SHOW 11 APRILE: LUCA BARBARESCHI E IL CONTRATTO DI FAUSTO BRIZZI

L’inchiesta de Le Iene show con la testimonianza di quindici ragazze ha dato il via al caso delle molestie nel mondo del cinema italiano. L’argomento è tornato d’attualità con il movimento #Metoo e le recenti dichiarazioni di Luca Barbareschi che, ai microfoni dell’Ansa, ha parlato della decisione di offrire un contratto a Fausto Brizzi quando il suo nome è stato tirato in ballo nell’inchiesta. “Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni. Brizzi è un genio. Ha una testa meravigliosa. Questo branco del #MeToo sono dei mentecatti. È una roba comica”. Ai microfoni della Iena Roberta Rei, Luca Barbareschi affronterà nuovamente l’argomento e spiegherà i dettagli della decisione di mettere sotto contratto Fausto Brizzi. Il regista e produttore, poi, spigherà perché con condivide il movimento #MeToo.

