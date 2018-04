MACHETE KILLS/ Su Rai Movie il film con Danny Trejo e Lady Gaga (oggi, 11 aprile 2018)

Machete kills, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Danny Trejo e Lady Gaga, alla regia Robert Rodriguez. La trama del film nel dettaglio.

11 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST DANNY TREJO

Il film Machete kills va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che è stata diretta e prodotta nel 2013 da Robert Rodriguez (Dal tramonto all'alba, Sin city, Desperado) e interpretata da Danny Trejo (Dal tramonto all'alba, Death race 3 - Inferno, Spy kids), la cantante e attrice Lady Gaga, qui al suo debutto sul grande schermo, Amber Heard (Justice League, Never back down - Mai arrendersi, Three days ot kill) e Michelle Rodriguez (Avatar, Resident evil, la saga di Fast & furious). Il film è il sequel di Machete, diretto nel 2010 dallo stesso Rodriguez e già interpretato da Danny Trejo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MACHETE KILLS, LA TRAMA DEL FILM

Machete Cortez (Danny Trejo) è un ex poliziotto messicano che sta sventando un traffico di droga. Proprio quando sta per affrontare i trafficanti però un altro gruppo di armati interviene, eliminando tutti i criminali. Durante lo scontro a fuoco la collega di Machete, Sartana Rivera (Jessica Alba), perde la vita. Machete stesso viene arrestato da alcuni poliziotti corrotti, con l'accusa di avere causato la sparatoria. Machete, rapidamente condannato a morte, viene tuttavia graziato a patto che si occupi di un narcotrafficante pericolosissimo e psicopatico, Marco Mendez (Demian Bichir). Quest'ultimo è a capo di un vero e proprio esercito privato ed ha un potentissimo missile puntato su Washington, che utilizza per un ricatto internazionale. Machete, per rintracciarlo, decide di seguire le tracce della sua fidanzata, Cereza (Vanessa Hudgens). La donna però si trova in un bordello, insieme ad un gruppo di terribili prostitute killer. Machete riesce a gestire abilmente la situazione e convince la tenutrice della casa, Madame Desdemona (Sofia Vergara) a confessargli dov'è nascosto Mendez. Una volta raggiunto il trafficante Machete si prepara ad affrontarlo. L'uomo, a sorpresa, si presenta indifeso ed invita Machete ad ucciderlo, alla sua morte il missile partirà automaticamente radendo al suolo Washington. Machete riesce ad uccidere numerosi uomini di Mendez e a fuggire con il trafficante ancora vivo. I suoi uomini tuttavia mettono sul poliziotto e sul suo prigioniero una taglia di 20 milioni di dollari, che attira rapidamente l'attenzione di tutti i tagliagole del Paese.

