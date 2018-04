MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY / Lista di nozze solidale e invitati illustri per i futuri sposi

A poco più di un mese dalle nozze reali di Meghan Markle e del principe Harry, la coppia ha scelto i propri invitati, evitando personalità dal mondo della politica.

11 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Meghan Markle ed Harry Windsor

Il matrimonio reale tra Meghan Markle è ormai alle porte e i dettagli degli invitati al lieto evento cominciano a balzare alle cronache. La scelta della damigella d'onore della sposa sembra oramai cosa certa: sebbene il suo nome non sia ancora stato ufficializzato, dovrebbe trattarsi di Jessica Mulroney, una delle migliori amiche di Meghan e da sempre sostenitrice del suo rapporto con il principe Harry. Stilista canadese, wedding planner e organizzatrice di eventi, la Mulroney vanta di circa 105mila seguaci su Instagram e sta aiutando la coppia reale nei preparativi delle nozze. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, "Meghan e Harry si fidano di Jessica. Lei e suo marito, Ben, erano al corrente della loro storia d'amore prima di chiunque altro e fanno parte della loro cerchia ristretta". A quanto pare, inoltre, la damigella d'onore ha anche il difficile compito di sostenere e rincuorare Meghan nella crisi pre-nozze: tante le tensioni, sia dai tabloid che dalla famiglia reale, che avrebbero causato diversi dubbi alla futura sposa.

Meghan Markle e il principe Harry: la lista degli invitati

Il 19 maggio verranno celebrate le nozze di Meghan Markle e del principe Harry, imperdibile evento al quale parteciperanno ben 2640 invitati (di cui circa 500 avranno la fortuna di entrare nella cappella di St. George per la cerimonia religiosa). Tra di essi ci saranno storici amici della coppia tra i quali le Spice Girls, le ex di lui Chelsy Davy e Cressida Bonas e le celebrità Margot Robbie, Suki Waterhouse e Cara Delevingne. Non ci sarà spazio invece per il mondo della politica, motivo per cui non sono stati invitati Theresa May, Primo ministro britannico, né tanto Donald Trump e Barack Obama, nonostante l'amicizia che lega il promesso sposo con l'ex presidente americano. Assente anche il primo ministro canadese Justin Trudeau. Per quanto riguarda la lista nozze, Meghan e Harry hanno chiesto agli invitati di evitare i regali personali ma di devolvere quando desiderano a delle associazioni di volontariato scelte dagli sposi.

