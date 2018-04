MR ROBOT 3/ Anticipazioni dell'11 aprile 2018: cambi al vertice e morti in arrivo? (finale di stagione)

Mr. Robot 3, anticipazioni dell'11 aprile 2018, su Premium Stories in prima Tv assoluta. Irving riuscirà a rapire Elliot e Darlene, mentre Price ha in ostaggio Angela.

Mr Robot 3, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 11 aprile 2018, Premium Stories trasmetterà l'ultimo episodio di Mr Robot 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 10°, dal titolo "Shutdown -r". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tyrell (Martin Wallström) partecipa ad una riunione in cui c'è anche Price (Michael Cristofer) e in cui viene decisa la prossima mossa aziendale. Price si accorge inoltre che Angela (Portia Doubleday) continua a girovagare per gli uffici, ma rifiuta l'idea di condividere alcune informazioni con Tyrell. Una volta ritornato a casa, quest'ultimo crolla di fronte al pensiero che la moglie sia morta e che il figlio sia in istituto. Intanto, Elliot (Rami Malek) si accorge che qualcuno è entrato nel suo appartamento e che hanno letto l'email di Trenton. Intuisce quindi che Mr Robot (Christian Slater) abbia agito la notte precedente. Ore prima, Mr Robot si presenta a casa di Tyrell e lo accusa di essere un burattino nelle mani della Dark Army. Tyrell inizia a picchiarlo, ma viene fermato dal campanello: Price ha cambiato idea e vuole che ascoltino entrambi. Quella sera, Elliot informa Darlene (Carly Chaikin) sull'email di Trenton e le chiede di fornirle ogni informazione in suo possesso sulle chiavi d'accesso dei federali. La sorellastra di contro impone che sia lei ad agire in prima persona. Elliot invece convince a Irving (Bobby Cannavale) a fissargli un incontro con Whiterose (BD Wong) parlando di una Fase 3 urgente e in corso. Darlene ottiene in seguito di poter vedere Dominique () e le conferma che i suoi sospetti erano reali, ma non riesce a prelevare i dati del suo badge. Dopo aver scoperto da Angela che Tyrell è il nuovo CTO della E-corp, Elliot trova Leon (Joey Bada$$) pronto ad aspettarlo nel suo appartamento. Ore prima, Price informa Tyrell della promozione e fa notare a Mr Robot di essere rimasto ormai da solo. Nel presente, Darlene seduce Dominique, ma non riesce a toglierle il badge. Elliot invece riesce ad incontrare il braccio destro di Whiterose e lo convince che la Fase 3 comprende la distruzione della ecoin. Riesce così a distrarre i suoi uomini mentre li lascia scaricare il virus che ha ideato. Intanto, Darlene crede che Dom stia dormendo e le ruba il badge, ma viene colta sul fatto. Nel passato, Mr Robot convince Tyrell a collaborare da dentro la E-Corp e scopre che la Dark Army ha una talpa fra i federali. La stessa notizia viene data la sera seguente a Dominique da Darlene, che infine rivela della presenza di alcuni files in The Sentinel utili per cancellare l'attacco. Dom vorrebbe accettare l'accordo, ma Santiago (Omar Metwally) avanza delle scuse per evitare tutto. Nello stesso momento, il braccio destro di Whiterose la accusa di aver dato troppa fiducia ad Elliot, mentre un tecnico dà il via al suo exploit e gli dà il piano accesso. Grant (Grant Chang) convince infine Whiterose a permettergli di uccidere Elliot in nome della Dark Army.

ANTICIPAZIONI DELL'11 APRILE 2018, EPISODIO 10 "SHUTDOWN-R"

In una lotta contro il tempo, Elliot dovrà fare in modo che Darlene evada dalla sala interrogatori dell'FBI prima che la Dark Army intervenga per eliminarla. L'operazione tuttavia non va come previsto. Nel frattempo, Dom inizia ad intuire che dietro il rifiuto di Santiago c'è molto di più di quanto voglia dire e realizza che è lui la talpa della Dark Army all'interno dell'agenzia. Tuttavia, l'agente dovrà confrontarsi con Irving e la consapevolezza che potrebbe morire da un momento all'altro. Irving riuscirà inoltre a mettere le mani su Elliot e Mr Robot, che condurrà fino al fienile di Tyrell, dove verranno uniti a Darlene e Dom, già catturate in precedenza. Anche Angela subisce la stessa sorte, ma è Price a rinchiuderla nella sua villa.

