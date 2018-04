Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani stanno insieme?/ Chi è l'immobiliarista milanese che l'ha conquistata

Nuovo amore per Maddalena Corvaglia? Sembra che Alessandro Viani sia l'uomo che le abbia permesso di dimenticare il marito Stef Burns, ecco le ultime novità dal gossip

11 aprile 2018 Hedda Hopper

Maddalena Corvaglia, Chi

Una vita nuova e tranquilla? Questo è quello che voleva Maddalena Corvaglia o almeno questo è quello che sembra dal suo ritorno all'amore. La bella ex velina ha deciso di fare la spola tra l'Italia e gli Usa (dove ha aperto una palestra con Elisabetta Gregoraci, collega e amica dalla loro prima edizione a Striscia la Notizia) e di farlo non solo per la famiglia ma anche per il suo nuovo amore. Secondo quanto conferma il settimanale Chi, Maddalena Corvaglia ha ritrovato il sorriso e l'amore dopo la fine della sua storia con Stef Burns, padre della sua bambina Jamie. Al suo fianco, infatti, ha preso posto un altro uomo, l'immobiliarista milanese Alessandro Viani che la velina conosce ormai da anni.

ALESSANDRO VIANI CONQUISTA LA CORVAGLIA

I due sono stati avvistati insieme durante una passeggiata sui pattini e mentre la piccola Jamie appare felice e sorridente, lui tiene per mano la sua Maddalena. Quest'ultima festeggia l'amore e l'ufficializzazione di coppia mostrandosi appesa in un cuore al grido di: “All you need is love...”, mentre lui ha iniziato a fare la spola tra Italia e Usa proprio per andare a trovare la sua nuova fiamma. Sembra che l'immobiliare fosse suo amico ormai da anni, da quando, un'amica comune, li ha fatti incontrare anni fa, ma ora tra i due è sbocciato l'amore. Di lui si sa ancora poco ma sembra che dopo la laurea alla Bocconi si sia sempre dedicato al maketing e al lavoro immobiliare e che dal 2000 è a capo della sua azienda con successo.

