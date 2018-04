Mariah Carey/ “La mia battaglia da 17 anni con il disturbo bipolare, non dormivo e continuavo a lavorare”

Mariah Carey sulla copertina di People - Instagram

Rivelazioni decisamente importanti quelle fatte dalla nota cantante americana, Mariah Carey. Parlando alla rivista People, la 48enne cantautrice ha ammesso di combattere da ben 17 anni con il disturbo bipolare. Si tratta di una malattia molto seria, che colpisce la psiche e la mente, provocando nella persona che ne soffre periodi di depressione ad altri di esagerata euforia. Attenzione però, non si tratta dei classici sbalzi di umore di cui tutti soffriamo, bensì di fasi della vita davvero lunghe, che ovviamente, compromettono la stessa. Mariah Carey l’ha scoperto nel 2001, dopo l’ennesimo crollo mentale e fisico: «Fino a poco tempo fa vivevo nell’isolamento – ha raccontato – ma era un peso troppo importante da portare, ed ho quindi deciso di farmi curare: mi sono fatta circondare da persone positive e sono tornata a fare ciò che amo, scrivere canzoni e fare musica».

“PENSAVO DI AVERE UN DISTURBO DEL SONNO”

Fra i sintomi provocati dalla sindrome bipolare, anche l’insonnia maniacale, ovvero, continuare a lavorare senza sosta e senza dormire, fino a che non si ha un crollo fisico e mentale: «Pensavo di avere un disturbo del sonno – commenta Mariah – ma invece non era normale insonnia. Lavoravo, lavoravo e lavoravo, ero irritabile e poi ho scoperto di aver un problema». La Carey ammette che in alcuni momenti si sentiva sola e triste, ed inoltre si colpevolizzava per non coltivare la sua carriera. Fortunatamente Mariah ha superato il tabù, riuscendo a parlare del suo problema con la gente: «Mi sento a mio agio nel discuterne», e anche su Instagram ha deciso di condividere il proprio dolore con i fan. Come abbiamo detto, la malattia le è stata diagnostica nel 2001, quando la stessa cantante crollò durante la promozione del suo film Glitter. In quell’occasione venne ricoverata in ospedale e in seguito la cantante fece degli esami più approfonditi che le diagnosticarono appunto la sua malattia.

