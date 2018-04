Marvel, The Avengers: 5 foto inedite dal set/ Si celebrano i 10 anni degli Studios con alcuni scatti mai visti

Marvel, The Avengers: 5 foto inedite dal set: si celebrano i 10 anni degli Studios con alcuni scatti mai visti. Nuove foto dal "backstage" dei film Marvel: Iron Man e non solo

Foto inedite dai set dei film Marvel

La Marvel ha pubblicato alcune foto inedite. In occasione dei festeggiamenti per i 10 anni della nascita dei Marvel Studios, la nota casa di produzione cinematografica ha deciso di pubblicare attraverso la propria pagina Facebook cinque nuovi scatti inediti, con protagonisti alcuni dei supereroi iconici. Si tratta di una gallery particolare, visto che le foto in questione riprendono gli attori, ma anche i cameraman e i vari tecnici, proprio durante le riprese, o comunque sul set dei film. In particolare abbiamo la presenza di Robert Downey Junior (Iron Man), nonché Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Vedova Nera), e infine Tom Hiddleston (Loki). Gli scatti, che potete trovare cliccando qui, sulla pagina Facebook ufficiale Marvel Studios, sono stati pubblicati anche per un altro evento importante.

SALE L’ATTESA PER IL NUOVO THE AVENGERS

In concomitanza infatti con il decennale degli studio, verrà pubblicato un libro speciale dal titolo Marvel Studios: The First Ten Years, in commercio dal prossimo novembre 2018, e contenente appunto la storia, ma anche i retroscena, le curiosità, gli aneddoti e tanto materiale visivo, dei primi dieci anni degli Studios. Un modo anche per far crescere l’attesa, ormai alle stelle, per il prossimo film degli Avengers, il cui countdown è ormai quasi partito. Nelle sale cinematografiche italiane, quello che si preannuncia come il più grande colossal nella storia dei supereroi, uscirà il 25 aprile, con due giorni di anticipo rispetto alle proiezioni negli Stati Uniti. Si tratta del primo di due nuovi film sugli Avengers, girati consecutivamente: il secondo capitolo uscirà a maggio 2019.

© Riproduzione Riservata.