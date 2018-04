Michelle Hunziker e la figlia Aurora insieme in Tv?/ "La Ramazzotti sarà l'inviata di Vuoi scommettere?"

Aurora Ramazzotti affianca la madre Michelle Hunziker nel nuovo programma Mediaset “Vuoi scommettere?” Il settimanale Chi lancia l'indiscrezione

11 aprile 2018 Anna Montesano

Michelle Hunziker e la figlia Aurora

Stando a quanto si legge sul settimanale Chi, Aurora Ramazzotti potrebbe affiancare la madre Michelle Hunziker nel nuovo programma Mediaset “Vuoi scommettere?”. Se l'indiscrezione venisse confermata per le due sarebbe l'esordio assoluto insieme in tv. La Hunziker viene dall'ottima esperienza all’ultima edizione del Festival di Sanremo, a maggio sarà impegnata con una nuova trasmissione Mediaset dove la figlia Aurora sembrerebbe essere stata scelta per il ruolo di inviata. D’altronde la Hunziker ha già dimestichezza con il tipo format, avendolo condotto per anni su ZDF nella versione tedesca Wetten, dass..?, e la primogenita ha acquisito una certa confidenza con le telecamere grazie alla striscia quotidiana del talent X Factor a lei affidata.

Michelle e Aurora: un'intesa fortissima!

Ricordiamo che Aurora non è l’unica figlia della showgirl svizzera che ne ha altre due più piccole – Sole e Celeste – nate dall’unione con il marito Tomaso Trussardi. L'intesa tra Michelle Hunziker e la figlia Aurora è sempre più forte. Michelle ha più volte ricordato: "Quando è nata avevo 19 anni, ero una bambina», ha più volte ricordato Michelle. «Con lei ho imparato a essere madre, sono sempre stata presente". La risposta della figlia è arrivata tramite Instagram: "Sono fiera di essere tua figlia". Ricordiamo che ad inizio aprile Aurora Ramazzotti è volata al caldo tra spiagge bianche e deserto, il fidanzato Goffredo Cerza si diletta sui monti con fuoripista impegnativi al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ora si attendono solo conferme riguardo l'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi.

