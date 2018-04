PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 11 aprile 2018: crescita per i Gemelli, Capricorno altalenante e gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 11 aprile 2018: crescita per i Gemelli, momento difficile per lo Scorpione. Capricorno altalenante, Ariete settimana positiva e gli altri segnizodiacali.

11 aprile 2018

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Ora è il momento di andare ad analizzare nei minimi particolari l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno. Partiamo da Ariete e Toro. Ariete: è una settimana che vede il segno in una condizione molto positiva. Se qualcosa non è più a vantaggio, si può eventualmente dire basta. La Luna transita nel segno e influenzerà le giornate in maniera positiva. Nell'ambito lavorativo, vi saranno comunque delle situazioni speciali, però bisogna fare attenzione a non riversare in amore alcune situazioni di disagio. Toro: bisogna stare davvero molto attenti nell'agire e nel compiere qualcosa. Questo è un mese molto importante che mette a dura prova la forza. Urano illumina il segno e questo regala delle situazioni davvero molto interessanti. Entro venerdì vi saranno sia soluzioni che cambiamenti che potrebbero portare a delle situazioni molto interessante anche in vista del futuro prossimo.

CAPRICORNO ALTALENANTE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Dopo un momento decisamente positivo ora arriva ora qualcosa di difficile da accettare per il Cancro. Bisogna assolutamente cercare di risolvere dei problemi che hanno creato molte complicazioni. Il Capricorno non è abituato alle montagne russe, ma in questo momento sta vivendo situazioni davvero molto altalenanti. Se in alcune giornate ci si sente davvero molto positivi, in altre c'è letteralmente un crollo delle emozioni. Attenzione perché si rischia di entrare in un tunnel dal quale poi sarà difficile uscire. Nonostante questo l'anno rimane molto positivo per il segno e potrà dare delle belle risposte soprattutto nel suo finire. Ora però non si deve mollare per non rischiare di trovarsi a vivere delle complicazioni che poi non sarebbero facili da gestire.

CRESCITA PER I GEMELLI, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, mercoledì 11 aprile 2018, parte dai segni top e flop di quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua solita rubrica dal titolo Latte e Stelle. Momento di crescita molto favorevole per i Gemelli che potrebbero fare in questo momento qualcosa di molto importante per il loro futuro. Bisogna stare attenti alle persone a cui si è attratti, perchè di solito ci si sente trascinati da chi invece è piuttosto volubile. Momento molto complicato invece per il Leone che vive una giornata di grande tensione. Si sta vivendo un momento particolare e si sta cercando una nuova strada da percorrere. Momento di grande agitazione e nervosismo per lo Scorpione che deve fare attenzione a come si dovranno valutare i rapporti in amore. Sarà molto importante cercare di trovare nuove strade per provare a realizzarsi in maniera differente da quella che ci si aspettava.

